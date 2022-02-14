Ужасная гонка со смертью на украинских дорогах — ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей

Ужасная смерть пассажирки легковушки под прицепом тяжеловоза.

Железная мясорубка в Днепропетровской области.

Водитель старой ВАЗовки с полным салоном женщин на скорости буквально врезался под грузовик.

А в Одесской области гонщик вылетел с дороги и просто снес молодую мать с младенцем.

Полуторамесячный мальчик от дикого удара буквально вылетел из тележки. Также по теме: ТОП ДТП за Новогодние праздники - смертельно опасные уловки на дороге

Пьяного шумахера очевидцы чуть не линчевали.

А в столице таксист угашен в дым протаранил маршрутку, из которой как раз выходили пассажиры.

Содержание алкоголя в его крови почти в 14 раз превышало допустимую норму.

Ужасная гонка со смертью на украинских дорогах.