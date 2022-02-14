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Video: Ужасная гонка со смертью на украинских дорогах — ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей

Ужасная смерть пассажирки легковушки под прицепом тяжеловоза. Железная мясорубка в Днепропетровской области. Водитель старой ВАЗовки с полным салоном женщин на скорости буквально врезался под грузовик. А в Одесской области гонщик вылетел с дороги и просто снес молодую мать с младенцем. Полуторамесячный мальчик от дикого удара буквально вылетел из тележки.[read_more_news] Пьяного шумахера очевидцы чуть не линчевали. А в столице таксист угашен в дым протаранил маршрутку, из которой как раз выходили пассажиры. Содержание алкоголя в его крови почти в 14 раз превышало допустимую норму. Ужасная гонка со смертью на украинских дорогах.

Ужасная гонка со смертью на украинских дорогах — ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей
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Ужасная смерть пассажирки легковушки под прицепом тяжеловоза.

Железная мясорубка в Днепропетровской области.

Водитель старой ВАЗовки с полным салоном женщин на скорости буквально врезался под грузовик.

А в Одесской области гонщик вылетел с дороги и просто снес молодую мать с младенцем.

Полуторамесячный мальчик от дикого удара буквально вылетел из тележки. Также по теме: ТОП ДТП за Новогодние праздники - смертельно опасные уловки на дороге

Пьяного шумахера очевидцы чуть не линчевали.

А в столице таксист угашен в дым протаранил маршрутку, из которой как раз выходили пассажиры.

Содержание алкоголя в его крови почти в 14 раз превышало допустимую норму.

Ужасная гонка со смертью на украинских дорогах.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Ужасная гонка со смертью на украинских дорогах — ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей / 14.02.2022 20:32
14.02.2022 20:32

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