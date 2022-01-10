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Video: ТОП ДТП за Новогодние праздники — смертельно опасные уловки на дороге

Безумная скорость, плохая видимость, алкоголь и люди, которые за все это расплачиваются собственными жизнями – ни дня без страшных аварий на украинских дорогах. В Винницкой области легковушка влетела в грузовик ГАЗ – погибли сразу трое. Под Киевом, после лобового столкновения, один из автомобилей загорелся. [read_more_news] Водитель и его любимец сгорели прямо на глазах ошарашенных свидетелей. А в Запорожье пьяная 19-летняя автоледи и сама едва на тот свет не пошла, и троих подружек только чудом в гроб не вложила. Смертельно опасные уловки на дороге, которые просто в голове не укладываются.

ТОП ДТП за Новогодние праздники — смертельно опасные уловки на дороге
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Безумная скорость, плохая видимость, алкоголь и люди, которые за все это расплачиваются собственными жизнями – ни дня без страшных аварий на украинских дорогах.

В Винницкой области легковушка влетела в грузовик ГАЗ – погибли сразу трое.

Под Киевом, после лобового столкновения, один из автомобилей загорелся. Также по теме: Последствия игр с судьбой на дороге ужасают - ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей

Водитель и его любимец сгорели прямо на глазах ошарашенных свидетелей.

А в Запорожье пьяная 19-летняя автоледи и сама едва на тот свет не пошла, и троих подружек только чудом в гроб не вложила.

Смертельно опасные уловки на дороге, которые просто в голове не укладываются.

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ICTV / Чрезвычайные новости / ТОП ДТП за Новогодние праздники — смертельно опасные уловки на дороге / 10.01.2022 19:29
10.01.2022 19:29

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