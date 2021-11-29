Последствия игр с судьбой на дороге ужасают — ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей

Убийственная неосторожность и смертельная спешка – ужасные аварии, которых можно было бы избежать, снова убивают и калечат людей.

В Винницкой области ночью две легковушки на бешеной скорости влетели в многотонный тягач — пожилые супруги этого столкновения не пережили.

А под Николаевом в аварии сошлись сразу четыре огромных грузовика. Также по теме: ТОП чрезвычайных кадров из украинских дорог - подборка кровавых ДТП впечатляет

Эта авария унесла одну жизнь, еще несколько человек только чудом уцелели в железном месиве.

На Сумщине также таран — легковушка против тяжеловоза.

Результат закономерен.

Последствия игр с судьбой на дороге действительно ужасают.