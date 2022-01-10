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Video: ТОП ДТП за Новорічні свята – смертельно небезпечні викрутаси на дорозі

Шалена швидкість, погана видимість, алкоголь і люди, які за все це розплачуються власними життями – ні дня без страшних аварій на українських дорогах. На Вінниччині легковик влетів у вантажівку ГАЗ – загинули одразу троє. Під Києвом, після лобового зіткнення, один із автомобілів спалахнув. [read_more_news] Водій та його улюбленець згоріли просто на очах у ошелешених свідків. А у Запоріжжі п’яна 19-річна автоледі і сама ледь на той світ не пішла, і трьох подружок лише дивом у домовину не вклала. Смертельно небезпечні викрутаси на дорозі, які просто у голові не вкладаються.

ТОП ДТП за Новорічні свята – смертельно небезпечні викрутаси на дорозі
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Шалена швидкість, погана видимість, алкоголь і люди, які за все це розплачуються власними життями – ні дня без страшних аварій на українських дорогах.

На Вінниччині легковик влетів у вантажівку ГАЗ – загинули одразу троє.

Під Києвом, після лобового зіткнення, один із автомобілів спалахнув. Також по темі: Наслідки ігор з долею на дорозі жахають - ТОП ДТП від Надзвичайних новин

Водій та його улюбленець згоріли просто на очах у ошелешених свідків.

А у Запоріжжі п’яна 19-річна автоледі і сама ледь на той світ не пішла, і трьох подружок лише дивом у домовину не вклала.

Смертельно небезпечні викрутаси на дорозі, які просто у голові не вкладаються.

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ICTV / Надзвичайні новини / ТОП ДТП за Новорічні свята – смертельно небезпечні викрутаси на дорозі / 10.01.2022 19:29
10.01.2022 19:29

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