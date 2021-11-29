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Video: Наслідки ігор з долею на дорозі жахають – ТОП ДТП від Надзвичайних новин

Вбивча необережність та смертельний поспіх - жахливі аварії, яких можна було б уникнути, знову вбивають і калічать людей. На Вінниччині затемна два легковики на шаленій швидкості влетіли у багатотонний тягач - літнє подружжя цього зіткнення не пережило. А під Миколаєвом у трощі зійшлися одразу чотири величезні вантажівки.[read_more_news] Ця аварія забрала одне життя, ще кілька людей тільки дивом вціліли у залізному місиві. На Сумщині також таран - легковик проти ваговоза. Результат закономірний. Наслідки ігор з долею на дорозі насправді жахають.

Наслідки ігор з долею на дорозі жахають – ТОП ДТП від Надзвичайних новин
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Вбивча необережність та смертельний поспіх – жахливі аварії, яких можна було б уникнути, знову вбивають і калічать людей.

На Вінниччині затемна два легковики на шаленій швидкості влетіли у багатотонний тягач – літнє подружжя цього зіткнення не пережило.

А під Миколаєвом у трощі зійшлися одразу чотири величезні вантажівки. Також по темі: ТОП надзвичайних кадрів з українських доріг - добірка кривавих ДТП вражає

Ця аварія забрала одне життя, ще кілька людей тільки дивом вціліли у залізному місиві.

На Сумщині також таран – легковик проти ваговоза.

Результат закономірний.

Наслідки ігор з долею на дорозі насправді жахають.

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ICTV / Надзвичайні новини / Наслідки ігор з долею на дорозі жахають – ТОП ДТП від Надзвичайних новин / 29.11.2021 19:58
29.11.2021 19:58

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