Україна від’єднається від енергосистем Росії та Білорусі – тотальний блекаут?

Що буде в разі вторгнення з енергоресурсами?

Небезпека, яка для нас не менша за воєнну!

Адже залежність єдиних пострадянських енергосистем надзвичайно велика, і це може стати вбивчою зброєю для підступного агресора!

Вже 24-го лютого Україна відключиться від Білорусі та Росії! Що це означає?

І як довго витримає наша енергетика? Також по темі: У Харкові жінка звинувачує обленерго у вбивстві кота

Це буде тест, який ми плануємо пройти.

Та які будуть наслідки й чи не доведеться нам жити в темряві?

Надзвичайні новини ретельно дослідили – чи ймовірний тотальний блекаут.

Увага, це дуже важливо!