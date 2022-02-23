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Video: Україна від’єднається від енергосистем Росії та Білорусі – тотальний блекаут?

Що буде в разі вторгнення з енергоресурсами? Небезпека, яка для нас не менша за воєнну! Адже залежність єдиних пострадянських енергосистем надзвичайно велика, і це може стати вбивчою зброєю для підступного агресора! Вже 24-го лютого Україна відключиться від Білорусі та Росії! Що це означає? І як довго витримає наша енергетика?[read_more_news] Це буде тест, який ми плануємо пройти. Та які будуть наслідки й чи не доведеться нам жити в темряві? Надзвичайні новини ретельно дослідили - чи ймовірний тотальний блекаут. Увага, це дуже важливо!

Україна від’єднається від енергосистем Росії та Білорусі – тотальний блекаут?
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Що буде в разі вторгнення з енергоресурсами?

Небезпека, яка для нас не менша за воєнну!

Адже залежність єдиних пострадянських енергосистем надзвичайно велика, і це може стати вбивчою зброєю для підступного агресора!

Вже 24-го лютого Україна відключиться від Білорусі та Росії! Що це означає?

І як довго витримає наша енергетика? Також по темі: У Харкові жінка звинувачує обленерго у вбивстві кота

Це буде тест, який ми плануємо пройти.

Та які будуть наслідки й чи не доведеться нам жити в темряві?

Надзвичайні новини ретельно дослідили – чи ймовірний тотальний блекаут.

Увага, це дуже важливо!

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ICTV / Надзвичайні новини / Україна від’єднається від енергосистем Росії та Білорусі – тотальний блекаут? / 23.02.2022 19:44
23.02.2022 19:44

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