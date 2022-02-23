Тотальный блекаут – Украина отсоединится от энергосистем России и Беларуси

Что будет при вторжении с энергоресурсами?

Опасность, которая для нас не меньше военной!

Ведь зависимость единых постсоветских энергосистем очень велика, и это может стать убийственным оружием для коварного агрессора!

Уже 24 февраля Украина отключится от Беларуси и России! Что это значит? Также по теме: У Харкові жінка звинувачує обленерго у вбивстві кота

И как долго выдержит наша энергетика?

Это будет тест, который мы планируем пройти.

Но какие будут последствия и не придется ли нам жить в темноте?

Чрезвычайные новости тщательно исследовали – вероятный ли тотальный блекаут.

Это очень важно!