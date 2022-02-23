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Video: Тотальный блекаут – Украина отсоединится от энергосистем России и Беларуси

Что будет при вторжении с энергоресурсами? Опасность, которая для нас не меньше военной! Ведь зависимость единых постсоветских энергосистем очень велика, и это может стать убийственным оружием для коварного агрессора! Уже 24 февраля Украина отключится от Беларуси и России! Что это значит?[read_more_news] И как долго выдержит наша энергетика? Это будет тест, который мы планируем пройти. Но какие будут последствия и не придется ли нам жить в темноте? Чрезвычайные новости тщательно исследовали – вероятный ли тотальный блекаут. Это очень важно!

Тотальный блекаут – Украина отсоединится от энергосистем России и Беларуси
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Что будет при вторжении с энергоресурсами?

Опасность, которая для нас не меньше военной!

Ведь зависимость единых постсоветских энергосистем очень велика, и это может стать убийственным оружием для коварного агрессора!

Уже 24 февраля Украина отключится от Беларуси и России! Что это значит? Также по теме: У Харкові жінка звинувачує обленерго у вбивстві кота

И как долго выдержит наша энергетика?

Это будет тест, который мы планируем пройти.

Но какие будут последствия и не придется ли нам жить в темноте?

Чрезвычайные новости тщательно исследовали – вероятный ли тотальный блекаут.

Это очень важно!

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ICTV / Чрезвычайные новости / Тотальный блекаут – Украина отсоединится от энергосистем России и Беларуси / 23.02.2022 19:44
23.02.2022 19:44

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