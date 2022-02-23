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Video: Біженці з України – хто куди тікає?

На фоні тривожних новин панічні настрої в суспільстві ростуть. Хтось пакує тривожу валізу, хтось знімає готівку в банкоматах. Долар в обмінниках перевалив за тридцять.[read_more_news] Львів уже готовий стати тилом для вимушених переселенців. В Івано-Франківську справжній бум на оренду та купівлю житла. У Європі теж говорять про міграційну кризу через потоки потенційних біженців з України. Чи насправді наші громадяни масово тікатимуть від російської загрози? Чи захищатимуть свою землю? Зараз побачимо.

Біженці з України – хто куди тікає?
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На фоні тривожних новин панічні настрої в суспільстві ростуть.

Хтось пакує тривожу валізу, хтось знімає готівку в банкоматах.

Долар в обмінниках перевалив за тридцять. Також по темі: Серед потенційних цілей Росії - міста Івано-Франківськ і Надвірна. Як підготуватись до атаки?

Львів уже готовий стати тилом для вимушених переселенців.

В Івано-Франківську справжній бум на оренду та купівлю житла.

У Європі теж говорять про міграційну кризу через потоки потенційних біженців з України.

Чи насправді наші громадяни масово тікатимуть від російської загрози?

Чи захищатимуть свою землю?

Зараз побачимо.

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ICTV / Надзвичайні новини / Біженці з України – хто куди тікає? / 23.02.2022 20:12
23.02.2022 20:12

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