Біженці з України – хто куди тікає?

На фоні тривожних новин панічні настрої в суспільстві ростуть.

Хтось пакує тривожу валізу, хтось знімає готівку в банкоматах.

Долар в обмінниках перевалив за тридцять. Також по темі: Серед потенційних цілей Росії - міста Івано-Франківськ і Надвірна. Як підготуватись до атаки?

Львів уже готовий стати тилом для вимушених переселенців.

В Івано-Франківську справжній бум на оренду та купівлю житла.

У Європі теж говорять про міграційну кризу через потоки потенційних біженців з України.

Чи насправді наші громадяни масово тікатимуть від російської загрози?

Чи захищатимуть свою землю?

Зараз побачимо.