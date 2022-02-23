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Video: Беженцы из Украины – кто куда убегает?

На фоне тревожных новостей панические настроения растут в обществе. Кто-то упаковывает тревожный чемодан, кто-то снимает наличные в банкоматах. Доллар в обменниках перевалил за тридцать.[read_more_news] Львов готов стать тылом для вынужденных переселенцев. В Ивано-Франковске бум на аренду и покупку жилья. В Европе тоже говорят о миграционном кризисе из-за потоков потенциальных беженцев из Украины. На самом ли деле наши граждане будут массово убегать от российской угрозы? Будут ли защищать свою землю? Теперь увидим.

Беженцы из Украины – кто куда убегает?
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На фоне тревожных новостей панические настроения растут в обществе.

Кто-то упаковывает тревожный чемодан, кто-то снимает наличные в банкоматах.

Доллар в обменниках перевалил за тридцать. Также по теме: Среди потенциальных целей России – города Ивано-Франковск и Надворная. Как подготовиться к атаке?

Львов готов стать тылом для вынужденных переселенцев.

В Ивано-Франковске бум на аренду и покупку жилья.

В Европе тоже говорят о миграционном кризисе из-за потоков потенциальных беженцев из Украины.

На самом ли деле наши граждане будут массово убегать от российской угрозы?

Будут ли защищать свою землю?

Теперь увидим.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Беженцы из Украины – кто куда убегает? / 23.02.2022 20:12
23.02.2022 20:12

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