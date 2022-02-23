Беженцы из Украины – кто куда убегает?

На фоне тревожных новостей панические настроения растут в обществе.

Кто-то упаковывает тревожный чемодан, кто-то снимает наличные в банкоматах.

Доллар в обменниках перевалил за тридцать. Также по теме: Среди потенциальных целей России – города Ивано-Франковск и Надворная. Как подготовиться к атаке?

Львов готов стать тылом для вынужденных переселенцев.

В Ивано-Франковске бум на аренду и покупку жилья.

В Европе тоже говорят о миграционном кризисе из-за потоков потенциальных беженцев из Украины.

На самом ли деле наши граждане будут массово убегать от российской угрозы?

Будут ли защищать свою землю?

Теперь увидим.