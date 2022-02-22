Среди потенциальных целей России – города Ивано-Франковск и Надворная. Как подготовиться к атаке?

Тревожные настроения не только на востоке Украины, но и на Западе.

Среди потенциальных целей Российской Федерации – города Ивано-Франковск и Надворная.

Об этом неожиданно сообщила служба внешней разведки в Эстонии. И не зря! Также по теме: Нападут, потому что защищаются от злых украинцев? Массовый психоз и паника из-за угрозы вторжения

Потому что об областном центре Прикарпатья вспомнил в своей угрожающей речи и сам Путин!

Как готовится к потенциальным атакам Ивано-Франковск?!

Что там сейчас происходит?

Жители точно не сидят, сложа руки.