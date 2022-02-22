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Video: Серед потенційних цілей Росії – міста Івано-Франківськ і Надвірна. Як підготуватись до атаки?

Тривожні настрої не лише на сході України, а й на Заході. Серед потенційних цілей Російської Федерації - міста Івано-Франківськ і Надвірна. Про це несподівано повідомила служба зовнішньої розвідки Естонії. І не даремно![read_more_news] Бо про обласний центр Прикарпаття згадав у своїй загрозливій промові й сам Путін! Як готується до потенційних атак Івано-Франківськ?! Що там зараз відбувається? Мешканці точно не сидять, склавши руки.

Серед потенційних цілей Росії – міста Івано-Франківськ і Надвірна. Як підготуватись до атаки?
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Тривожні настрої не лише на сході України, а й на Заході.

Серед потенційних цілей Російської Федерації – міста Івано-Франківськ і Надвірна.

Про це несподівано повідомила служба зовнішньої розвідки Естонії. І не даремно! Також по темі: Нападуть, бо захищаються від злих українців? Масовий психоз та паніка через загрозу вторгнення

Бо про обласний центр Прикарпаття згадав у своїй загрозливій промові й сам Путін!

Як готується до потенційних атак Івано-Франківськ?!

Що там зараз відбувається?

Мешканці точно не сидять, склавши руки.

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ICTV / Надзвичайні новини / Серед потенційних цілей Росії – міста Івано-Франківськ і Надвірна. Як підготуватись до атаки? / 22.02.2022 20:12
22.02.2022 20:12

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