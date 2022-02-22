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Video: Після застілля з 14-річним сином коханого знайдена мертвою! Жах на Хмельниччині

Справжній жах - на Хмельниччині! Після спільного застілля 14-річного хлопця з батьком і його подругою, жінка наче розчинилася у повітрі. Відомо, що чоловік пішов собі спати, а вона залишилася в компанії сина. Знайшли бідолашну вже вранці - мертвою, на смітнику![read_more_news] Що ж з нею сталося? Куди подівся сам хлопець? Надзвичайні новини з'ясували, що школяр має в містечку таку славу, що просто не вкладається в голові! Він не ходить до школи, бо пиячить і курить! А соціальні служби, як не намагалися, нічого не можуть зробити! Поки сам не побачиш - не віриться, що таке взагалі можливо!

Після застілля з 14-річним сином коханого знайдена мертвою! Жах на Хмельниччині
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Справжній жах – на Хмельниччині!

Після спільного застілля 14-річного хлопця з батьком і його подругою, жінка наче розчинилася у повітрі.

Відомо, що чоловік пішов собі спати, а вона залишилася в компанії сина.

Знайшли бідолашну вже вранці – мертвою, на смітнику! Також по темі: Смертельний номер на кризі. У Кривому Розі двоє школярок пішли під лід

Що ж з нею сталося? Куди подівся сам хлопець?

Надзвичайні новини з’ясували, що школяр має в містечку таку славу, що просто не вкладається в голові!

Він не ходить до школи, бо пиячить і курить!

А соціальні служби, як не намагалися, нічого не можуть зробити!

Поки сам не побачиш – не віриться, що таке взагалі можливо!

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ICTV / Надзвичайні новини / Після застілля з 14-річним сином коханого знайдена мертвою! Жах на Хмельниччині / 22.02.2022 20:28
22.02.2022 20:28

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