Після застілля з 14-річним сином коханого знайдена мертвою! Жах на Хмельниччині

Справжній жах – на Хмельниччині!

Після спільного застілля 14-річного хлопця з батьком і його подругою, жінка наче розчинилася у повітрі.

Відомо, що чоловік пішов собі спати, а вона залишилася в компанії сина.

Знайшли бідолашну вже вранці – мертвою, на смітнику! Також по темі: Смертельний номер на кризі. У Кривому Розі двоє школярок пішли під лід

Що ж з нею сталося? Куди подівся сам хлопець?

Надзвичайні новини з’ясували, що школяр має в містечку таку славу, що просто не вкладається в голові!

Він не ходить до школи, бо пиячить і курить!

А соціальні служби, як не намагалися, нічого не можуть зробити!

Поки сам не побачиш – не віриться, що таке взагалі можливо!