После застолья с 14-летним сыном любимого найдена мертвой! Ужас в Хмельницкой области

Настоящий ужас – на Хмельнитчине!

После совместного застолья 14-летнего парня с отцом и его подругой женщина словно растворилась в воздухе.

Известно, что мужчина пошел спать, а она осталась в компании сына.

Нашли бедняжку уже утром — мертвой, на мусорнике!

Что же с ней произошло? Куда девался сам парень?

Чрезвычайные новости выяснили, что у школьника такая слава, что просто не укладывается в голове!

Он не ходит в школу, потому что пьет и курит!

А социальные службы, как ни старались, ничего не могут сделать!

Пока сам не увидишь – не верится, что такое вообще возможно!