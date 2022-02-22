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Video: После застолья с 14-летним сыном любимого найдена мертвой! Ужас в Хмельницкой области

Настоящий ужас – на Хмельнитчине! После совместного застолья 14-летнего парня с отцом и его подругой женщина словно растворилась в воздухе. Известно, что мужчина пошел спать, а она осталась в компании сына. Нашли бедняжку уже утром - мертвой, на мусорнике! Что же с ней произошло? Куда девался сам парень? Чрезвычайные новости выяснили, что у школьника такая слава, что просто не укладывается в голове! Он не ходит в школу, потому что пьет и курит! А социальные службы, как ни старались, ничего не могут сделать! Пока сам не увидишь – не верится, что такое вообще возможно!

После застолья с 14-летним сыном любимого найдена мертвой! Ужас в Хмельницкой области
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Настоящий ужас – на Хмельнитчине!

После совместного застолья 14-летнего парня с отцом и его подругой женщина словно растворилась в воздухе.

Известно, что мужчина пошел спать, а она осталась в компании сына.

Нашли бедняжку уже утром — мертвой, на мусорнике!

Что же с ней произошло? Куда девался сам парень?

Чрезвычайные новости выяснили, что у школьника такая слава, что просто не укладывается в голове!

Он не ходит в школу, потому что пьет и курит!

А социальные службы, как ни старались, ничего не могут сделать!

Пока сам не увидишь – не верится, что такое вообще возможно!

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ICTV / Чрезвычайные новости / После застолья с 14-летним сыном любимого найдена мертвой! Ужас в Хмельницкой области / 22.02.2022 20:28
22.02.2022 20:28

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