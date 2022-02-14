Смертельний номер на кризі. У Кривому Розі двоє школярок пішли під лід

Де блукають діти, коли немає уроків?

Найголовніше питання, яким мали б перейматися батьки.

Варіантів може бути безліч, серед них і трагічні.

Ввечері у Кривому Розі чоловік і дружина, які саме ставили машину в гараж, почули дикий вереск, що лунав з боку місцевого ставка.

Глянули – на поверхню час від часу виринала дитяча голова. Також по темі: Росія відводить війська? Ворог навів шороху на кордонах України і посіяв паніку

Подружжя покинуло все, схопило подовжувач і кинулося до водойми.

11-річну дівчинку, яка благала про допомогу, вдалося витягнути.

Але згодом виявилося найстрашніше – вона була не одна.