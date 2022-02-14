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Video: Смертельний номер на кризі. У Кривому Розі двоє школярок пішли під лід

Де блукають діти, коли немає уроків? Найголовніше питання, яким мали б перейматися батьки. Варіантів може бути безліч, серед них і трагічні. Ввечері у Кривому Розі чоловік і дружина, які саме ставили машину в гараж, почули дикий вереск, що лунав з боку місцевого ставка. Глянули - на поверхню час від часу виринала дитяча голова. [read_more_news] Подружжя покинуло все, схопило подовжувач і кинулося до водойми. 11-річну дівчинку, яка благала про допомогу, вдалося витягнути. Але згодом виявилося найстрашніше - вона була не одна.

Смертельний номер на кризі. У Кривому Розі двоє школярок пішли під лід
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Де блукають діти, коли немає уроків?

Найголовніше питання, яким мали б перейматися батьки.

Варіантів може бути безліч, серед них і трагічні.

Ввечері у Кривому Розі чоловік і дружина, які саме ставили машину в гараж, почули дикий вереск, що лунав з боку місцевого ставка.

Глянули – на поверхню час від часу виринала дитяча голова. Також по темі: Росія відводить війська? Ворог навів шороху на кордонах України і посіяв паніку

Подружжя покинуло все, схопило подовжувач і кинулося до водойми.

11-річну дівчинку, яка благала про допомогу, вдалося витягнути.

Але згодом виявилося найстрашніше – вона була не одна.

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ICTV / Надзвичайні новини / Смертельний номер на кризі. У Кривому Розі двоє школярок пішли під лід / 14.02.2022 19:46
14.02.2022 19:46

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