Росія відводить війська? Ворог навів шороху на кордонах України і посіяв паніку

То буде російське вторгнення чи ні?

Оскільки сам Володимир Путін прямих відповідей на питання уникає, всьому світові доводиться лиш гадати.

Західні партнери вже співчувають і непокояться не тільки на словах, а конкретно закачують рукава й постачають озброєння.

Українці на це все дивляться і потроху панікують.

Бо ж політики, здається, завжди знають трохи більше.

Хтось нервово вивчає карту бомбосховищ, хтось збирає тривожні валізки, а хтось вчиться стріляти. Також по темі: Війна за землю на Вінниччині - селяни проти фермерського господарства

Вочевидь, страусова тактика цього разу не спрацює.

Бо ж навчені вже гірким досвідом.

Але якою буде фінальна сцена у цьому акті?

І скільки їх всього в кривавій виставі?

Невже паніку сіють навмисно?

Тоді навіщо? І невже дійсно на нас чекає економічний крах, спричинений надмірною тривожністю?