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Video: Росія відводить війська? Ворог навів шороху на кордонах України і посіяв паніку

То буде російське вторгнення чи ні? Оскільки сам Володимир Путін прямих відповідей на питання уникає, всьому світові доводиться лиш гадати. Західні партнери вже співчувають і непокояться не тільки на словах, а конкретно закачують рукава й постачають озброєння. Українці на це все дивляться і потроху панікують. Бо ж політики, здається, завжди знають трохи більше. Хтось нервово вивчає карту бомбосховищ, хтось збирає тривожні валізки, а хтось вчиться стріляти. [read_more_news] Вочевидь, страусова тактика цього разу не спрацює. Бо ж навчені вже гірким досвідом. Але якою буде фінальна сцена у цьому акті? І скільки їх всього в кривавій виставі? Невже паніку сіють навмисно? Тоді навіщо? І невже дійсно на нас чекає економічний крах, спричинений надмірною тривожністю?

Росія відводить війська? Ворог навів шороху на кордонах України і посіяв паніку
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То буде російське вторгнення чи ні?

Оскільки сам Володимир Путін прямих відповідей на питання уникає, всьому світові доводиться лиш гадати.

Західні партнери вже співчувають і непокояться не тільки на словах, а конкретно закачують рукава й постачають озброєння.

Українці на це все дивляться і потроху панікують.

Бо ж політики, здається, завжди знають трохи більше.

Хтось нервово вивчає карту бомбосховищ, хтось збирає тривожні валізки, а хтось вчиться стріляти. Також по темі: Війна за землю на Вінниччині - селяни проти фермерського господарства

Вочевидь, страусова тактика цього разу не спрацює.

Бо ж навчені вже гірким досвідом.

Але якою буде фінальна сцена у цьому акті?

І скільки їх всього в кривавій виставі?

Невже паніку сіють навмисно?

Тоді навіщо? І невже дійсно на нас чекає економічний крах, спричинений надмірною тривожністю?

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ICTV / Надзвичайні новини / Росія відводить війська? Ворог навів шороху на кордонах України і посіяв паніку / 04.02.2022 20:10
04.02.2022 20:10

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