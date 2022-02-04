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Video: Россия отводит войска? Враг навел суету на границах Украины и посеял панику

Будет ли российское вторжение или нет? Поскольку сам Владимир Путин прямых ответов на вопросы избегает, всему миру приходится только гадать. Западные партнеры уже сочувствуют и беспокоятся не только на словах, а именно закачивают рукава и поставляют вооружение. Украинцы на это все смотрят и понемногу паникуют. Потому что политики, кажется, всегда знают немного больше. Кто нервно изучает карту бомбоубежищ, кто собирает тревожные чемоданы, а кто учится стрелять. [read_more_news] Очевидно, страусиная тактика на этот раз не сработает. Ведь научены уже горьким опытом. Но какова будет финальная сцена в этом акте? И сколько их всего в кровавом спектакле? Неужели панику сеют намеренно? Тогда зачем? И неужели действительно нас ждет экономический крах, вызванный чрезмерной тревожностью?

Россия отводит войска? Враг навел суету на границах Украины и посеял панику
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Будет ли российское вторжение или нет?

Поскольку сам Владимир Путин прямых ответов на вопросы избегает, всему миру приходится только гадать.

Западные партнеры уже сочувствуют и беспокоятся не только на словах, а именно закачивают рукава и поставляют вооружение.

Украинцы на это все смотрят и понемногу паникуют.

Потому что политики, кажется, всегда знают немного больше.

Кто нервно изучает карту бомбоубежищ, кто собирает тревожные чемоданы, а кто учится стрелять. Также по теме: Війна за землю на Вінниччині - селяни проти фермерського господарства

Очевидно, страусиная тактика на этот раз не сработает.

Ведь научены уже горьким опытом.

Но какова будет финальная сцена в этом акте?

И сколько их всего в кровавом спектакле?

Неужели панику сеют намеренно?

Тогда зачем? И неужели действительно нас ждет экономический крах, вызванный чрезмерной тревожностью?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Россия отводит войска? Враг навел суету на границах Украины и посеял панику / 04.02.2022 20:10
04.02.2022 20:10

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