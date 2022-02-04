Россия отводит войска? Враг навел суету на границах Украины и посеял панику

Будет ли российское вторжение или нет?

Поскольку сам Владимир Путин прямых ответов на вопросы избегает, всему миру приходится только гадать.

Западные партнеры уже сочувствуют и беспокоятся не только на словах, а именно закачивают рукава и поставляют вооружение.

Украинцы на это все смотрят и понемногу паникуют.

Потому что политики, кажется, всегда знают немного больше.

Кто нервно изучает карту бомбоубежищ, кто собирает тревожные чемоданы, а кто учится стрелять. Также по теме: Війна за землю на Вінниччині - селяни проти фермерського господарства

Очевидно, страусиная тактика на этот раз не сработает.

Ведь научены уже горьким опытом.

Но какова будет финальная сцена в этом акте?

И сколько их всего в кровавом спектакле?

Неужели панику сеют намеренно?

Тогда зачем? И неужели действительно нас ждет экономический крах, вызванный чрезмерной тревожностью?