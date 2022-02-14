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Video: Смертельный номер на льду. В Кривом Роге две школьницы ушли под лед

Где бродят дети, когда нет уроков? Самый главный вопрос, который должны были заботиться родители. Вариантов может быть множество, в их числе и трагические. Вечером в Кривом Роге муж и жена, которые ставили машину в гараж, услышали раздавшийся со стороны местного пруда дикий визг. Взглянули – на поверхность время от времени появлялась детская голова. [read_more_news] Супруги бросили все, схватили удлинитель и бросились к водоему. 11-летнюю девочку, которая умоляла о помощи, удалось вытащить. Но впоследствии оказалось самое страшное – она была не одна.

Смертельный номер на льду. В Кривом Роге две школьницы ушли под лед
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Где бродят дети, когда нет уроков?

Самый главный вопрос, который должны были заботиться родители.

Вариантов может быть множество, в их числе и трагические.

Вечером в Кривом Роге муж и жена, которые ставили машину в гараж, услышали раздавшийся со стороны местного пруда дикий визг.

Взглянули – на поверхность время от времени появлялась детская голова. Также по теме: Россия отводит войска? Враг навел суету на границах Украины и посеял панику

Супруги бросили все, схватили удлинитель и бросились к водоему.

11-летнюю девочку, которая умоляла о помощи, удалось вытащить.

Но впоследствии оказалось самое страшное – она была не одна.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Смертельный номер на льду. В Кривом Роге две школьницы ушли под лед / 14.02.2022 19:46
14.02.2022 19:46

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