Смертельный номер на льду. В Кривом Роге две школьницы ушли под лед

Где бродят дети, когда нет уроков?

Самый главный вопрос, который должны были заботиться родители.

Вариантов может быть множество, в их числе и трагические.

Вечером в Кривом Роге муж и жена, которые ставили машину в гараж, услышали раздавшийся со стороны местного пруда дикий визг.

Взглянули – на поверхность время от времени появлялась детская голова. Также по теме: Россия отводит войска? Враг навел суету на границах Украины и посеял панику

Супруги бросили все, схватили удлинитель и бросились к водоему.

11-летнюю девочку, которая умоляла о помощи, удалось вытащить.

Но впоследствии оказалось самое страшное – она была не одна.