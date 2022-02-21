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Video: П’яний майор за кермом десятки збив трьох школярок і втік – ДТП на Житомирщині

Повертались додому центральною сільською вулицею і ледь не загинули. На Житомирщині у моторошну аварію потрапили троє дівчат-школярок, які надвечір йшли узбіччям дороги. Шалений легковик влетів просто у гурт дітей. Удар був такої сили, що сімнадцятирічну Марину аж перекинуло через машину. Водій з місця події втік. Та невдовзі його вдалося розшукати завдяки небайдужим односельцям. І яким же виявився шок, коли люди дізналися, що за кермом легковика перебував чинний працівник поліції.[read_more_news] Чому втік місця аварії, не надавши допомоги постраждалим і у якому стані нині травмовані діти? Тетяна Островщук побувала на місці аварії і навіть поспілкувалася з її безпосередніми учасниками. Тож розповість усі подробиці направду карколомної аварії.

П’яний майор за кермом десятки збив трьох школярок і втік – ДТП на Житомирщині
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Повертались додому центральною сільською вулицею і ледь не загинули.

На Житомирщині у моторошну аварію потрапили троє дівчат-школярок, які надвечір йшли узбіччям дороги.

Шалений легковик влетів просто у гурт дітей.

Удар був такої сили, що сімнадцятирічну Марину аж перекинуло через машину.

Водій з місця події втік.

Та невдовзі його вдалося розшукати завдяки небайдужим односельцям.

І яким же виявився шок, коли люди дізналися, що за кермом легковика перебував чинний працівник поліції. Також по темі: Сестрички до школи так і не потрапили - моторошна ДТП на Вінниччині

Чому втік місця аварії, не надавши допомоги постраждалим і у якому стані нині травмовані діти?

Тетяна Островщук побувала на місці аварії і навіть поспілкувалася з її безпосередніми учасниками.

Тож розповість усі подробиці направду карколомної аварії.

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ICTV / Надзвичайні новини / П’яний майор за кермом десятки збив трьох школярок і втік – ДТП на Житомирщині / 21.02.2022 20:08
21.02.2022 20:08

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