Пьяный майор за рулем десятки сбил трех школьниц и скрылся — ДТП на Житомирщине

Возвращались домой по центральной деревенской улице и едва не погибли.

На Житомирщине в жуткую аварию попали три девочки-школьницы, которые под вечер шли по обочине дороги.

Безумная легковушка влетела прямо в группу детей.

Удар был такой силы, что семнадцатилетнюю Марину перебросило через машину.

Водитель с места происшествия скрылся.

Но вскоре его удалось разыскать благодаря неравнодушным односельчанам.

И каким же оказался шок, когда люди узнали, что за рулем легковой машины находился действующий работник полиции. Также по теме: Сестрички в школу так и не попали - жуткое ДТП в Винницкой области

Почему скрылся места аварии, не оказав помощи пострадавшим и в каком состоянии ныне травмированы дети?

Татьяна Островщук побывала на месте крушения и даже пообщалась с ее непосредственными участниками.

Поэтому расскажет все подробности действительно несчастной аварии.