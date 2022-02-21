seach
ICTV - Разом краще

Video: Пьяный майор за рулем десятки сбил трех школьниц и скрылся — ДТП на Житомирщине

Возвращались домой по центральной деревенской улице и едва не погибли. На Житомирщине в жуткую аварию попали три девочки-школьницы, которые под вечер шли по обочине дороги. Безумная легковушка влетела прямо в группу детей. Удар был такой силы, что семнадцатилетнюю Марину перебросило через машину. Водитель с места происшествия скрылся. Но вскоре его удалось разыскать благодаря неравнодушным односельчанам. И каким же оказался шок, когда люди узнали, что за рулем легковой машины находился действующий работник полиции.[read_more_news] Почему скрылся места аварии, не оказав помощи пострадавшим и в каком состоянии ныне травмированы дети? Татьяна Островщук побывала на месте крушения и даже пообщалась с ее непосредственными участниками. Поэтому расскажет все подробности действительно несчастной аварии.

Пьяный майор за рулем десятки сбил трех школьниц и скрылся — ДТП на Житомирщине
0 Комментировать

Возвращались домой по центральной деревенской улице и едва не погибли.

На Житомирщине в жуткую аварию попали три девочки-школьницы, которые под вечер шли по обочине дороги.

Безумная легковушка влетела прямо в группу детей.

Удар был такой силы, что семнадцатилетнюю Марину перебросило через машину.

Водитель с места происшествия скрылся.

Но вскоре его удалось разыскать благодаря неравнодушным односельчанам.

И каким же оказался шок, когда люди узнали, что за рулем легковой машины находился действующий работник полиции. Также по теме: Сестрички в школу так и не попали - жуткое ДТП в Винницкой области

Почему скрылся места аварии, не оказав помощи пострадавшим и в каком состоянии ныне травмированы дети?

Татьяна Островщук побывала на месте крушения и даже пообщалась с ее непосредственными участниками.

Поэтому расскажет все подробности действительно несчастной аварии.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Пьяный майор за рулем десятки сбил трех школьниц и скрылся — ДТП на Житомирщине / 21.02.2022 20:08
21.02.2022 20:08

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь