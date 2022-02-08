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Video: Зухвала банда тримала у страху Шостку на Сумщині – четверо бандитів навели там шороху

Джентльмени удачі на новий лад. У місті Шостці на Сумщині кілька років поспіль безчинствувала зухвала банда. Обкрадали житло, гаражі, крали автівки, а як зовсім знахабніли, взялися нападати на людей просто на вулицях. Злочинці вочевидь настільки вірили у свою безкарність, що нарешті прокололися. [read_more_news] Виявилося, так довго наводили жах на всю округу четверо бандитів - наймолодшому, уявіть лише, тільки 16 років. Список кримінальних подвигів цієї компашки відверто вражає.

Зухвала банда тримала у страху Шостку на Сумщині – четверо бандитів навели там шороху
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Джентльмени удачі на новий лад.

У місті Шостці на Сумщині кілька років поспіль безчинствувала зухвала банда.

Обкрадали житло, гаражі, крали автівки, а як зовсім знахабніли, взялися нападати на людей просто на вулицях.

Злочинці вочевидь настільки вірили у свою безкарність, що нарешті прокололися. Також по темі: Розстріл біля нічного клубу у Білій Церкві - банда втікла до окупованого Криму

Виявилося, так довго наводили жах на всю округу четверо бандитів – наймолодшому, уявіть лише, тільки 16 років.

Список кримінальних подвигів цієї компашки відверто вражає.

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ICTV / Надзвичайні новини / Зухвала банда тримала у страху Шостку на Сумщині – четверо бандитів навели там шороху / 08.02.2022 20:05
08.02.2022 20:05

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