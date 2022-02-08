Зухвала банда тримала у страху Шостку на Сумщині – четверо бандитів навели там шороху

Джентльмени удачі на новий лад.

У місті Шостці на Сумщині кілька років поспіль безчинствувала зухвала банда.

Обкрадали житло, гаражі, крали автівки, а як зовсім знахабніли, взялися нападати на людей просто на вулицях.

Злочинці вочевидь настільки вірили у свою безкарність, що нарешті прокололися. Також по темі: Розстріл біля нічного клубу у Білій Церкві - банда втікла до окупованого Криму

Виявилося, так довго наводили жах на всю округу четверо бандитів – наймолодшому, уявіть лише, тільки 16 років.

Список кримінальних подвигів цієї компашки відверто вражає.