seach
ICTV - Разом краще
  • Главная
  • Проекты
  • ТВ-Программа
    07:15Факты. Информационный выпуск
    07:32Утро в Большом Городе
    07:45Факты. Информационный выпуск
    07:50Утро в Большом Городе
    08:45Факты. Информационный выпуск
    09:15Чрезвычайные новости
    10:12Гражданская оборона
    11:52Свидетели должны замолчать
    12:44Сверим время
    12:45Факты. Информационный выпуск
    Открыть на отдельной странице
  • Видео
  • Онлайн

Video: Дерзкая банда держала в страхе Шостку на Сумщине — четверо бандитов навели там суеты

Джентльмены удачи на новый манер. В городе Шостке на Сумщине несколько лет бесчинствовала дерзкая банда. Обворовывали жилье, гаражи, воровали автомобили, а как совсем обнаглели, принялись нападать на людей прямо на улицах. Преступники очевидно настолько верили в свою безнаказанность, что наконец-то прокололись. [read_more_news] Оказалось, так долго наводили ужас на всю округу четверо бандитов – самому молодому, представьте, только 16 лет. Список криминальных подвигов этой компашки откровенно впечатляет.

Дерзкая банда держала в страхе Шостку на Сумщине — четверо бандитов навели там суеты
0 Комментировать

Джентльмены удачи на новый манер.

В городе Шостке на Сумщине несколько лет бесчинствовала дерзкая банда.

Обворовывали жилье, гаражи, воровали автомобили, а как совсем обнаглели, принялись нападать на людей прямо на улицах.

Преступники очевидно настолько верили в свою безнаказанность, что наконец-то прокололись. Также по теме: Расстрел возле ночного клуба в Белой Церкви - банда сбежала в оккупированный Крым

Оказалось, так долго наводили ужас на всю округу четверо бандитов – самому молодому, представьте, только 16 лет.

Список криминальных подвигов этой компашки откровенно впечатляет.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Дерзкая банда держала в страхе Шостку на Сумщине — четверо бандитов навели там суеты / 08.02.2022 20:05
08.02.2022 20:05

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь