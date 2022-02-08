Дерзкая банда держала в страхе Шостку на Сумщине — четверо бандитов навели там суеты

Джентльмены удачи на новый манер.

В городе Шостке на Сумщине несколько лет бесчинствовала дерзкая банда.

Обворовывали жилье, гаражи, воровали автомобили, а как совсем обнаглели, принялись нападать на людей прямо на улицах.

Преступники очевидно настолько верили в свою безнаказанность, что наконец-то прокололись. Также по теме: Расстрел возле ночного клуба в Белой Церкви - банда сбежала в оккупированный Крым

Оказалось, так долго наводили ужас на всю округу четверо бандитов – самому молодому, представьте, только 16 лет.

Список криминальных подвигов этой компашки откровенно впечатляет.