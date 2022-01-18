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Video: Розстріл біля нічного клубу у Білій Церкві – банда втікла до окупованого Криму

Це що ж треба такого зробити чи сказати, щоб опонент дістав з багажника бойовий автомат і почав гатити на ураження! У Білій Церкві посиденьки в нічному клубі закінчилися стріляниною та операційним столом для одного з місцевих! Кадри зухвалого розстрілу потрапили в об'єктиви відеокамер! І вони направду жахають. [read_more_news] Та чи вдалося схопити нападника та його поплічників гарячим слідом? І головне - чи змогли лікарі врятувати жертву? Шокуючий репортаж.

Розстріл біля нічного клубу у Білій Церкві – банда втікла до окупованого Криму
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Це що ж треба такого зробити чи сказати, щоб опонент дістав з багажника бойовий автомат і почав гатити на ураження!

У Білій Церкві посиденьки в нічному клубі закінчилися стріляниною та операційним столом для одного з місцевих!

Кадри зухвалого розстрілу потрапили в об’єктиви відеокамер!

І вони направду жахають. Також по темі: Студент знімав голих дівчат у гуртожитку на камеру! Cекс-скандал у Київському політехнічному університеті

Та чи вдалося схопити нападника та його поплічників гарячим слідом?

І головне – чи змогли лікарі врятувати жертву?

Шокуючий репортаж.

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ICTV / Надзвичайні новини / Розстріл біля нічного клубу у Білій Церкві – банда втікла до окупованого Криму / 18.01.2022 19:43
18.01.2022 19:43

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