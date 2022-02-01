seach
ICTV - Разом краще

Video: Зросла кількість жертв після вибуху у будинку на Запоріжжі

Кількість жертв після вибуху газу у житловому будинку в Запоріжжі збільшилась. Стало відомо, що в лікарні померла жінка, яка отримала чисельні опіки та переломи. Тож на сьогодні це вже друга загибла. А як же інші жильці та яка доля самого будинку?[read_more_news] Там зараз тривають ремонтні роботи - вибиті стіни та вікна латають. А дехто вже повернувся до своїх квартир.

Зросла кількість жертв після вибуху у будинку на Запоріжжі
0 Коментувати

Кількість жертв після вибуху газу у житловому будинку в Запоріжжі збільшилась.

Стало відомо, що в лікарні померла жінка, яка отримала чисельні опіки та переломи.

Тож на сьогодні це вже друга загибла.

А як же інші жильці та яка доля самого будинку? Також по темі: Масштабний нічний вибух у житловому будинку на Запоріжжі - подробиці з місця подій

Там зараз тривають ремонтні роботи – вибиті стіни та вікна латають.

А дехто вже повернувся до своїх квартир.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Зросла кількість жертв після вибуху у будинку на Запоріжжі / 01.02.2022 20:09
01.02.2022 20:09

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь