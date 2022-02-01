Зросла кількість жертв після вибуху у будинку на Запоріжжі

Кількість жертв після вибуху газу у житловому будинку в Запоріжжі збільшилась.

Стало відомо, що в лікарні померла жінка, яка отримала чисельні опіки та переломи.

Тож на сьогодні це вже друга загибла.

А як же інші жильці та яка доля самого будинку? Також по темі: Масштабний нічний вибух у житловому будинку на Запоріжжі - подробиці з місця подій

Там зараз тривають ремонтні роботи – вибиті стіни та вікна латають.

А дехто вже повернувся до своїх квартир.