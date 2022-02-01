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Video: Возросло количество жертв после взрыва в доме в Запорожье

Число жертв после взрыва газа в жилом доме в Запорожье увеличилось. Стало известно, что в больнице скончалась женщина, получившая многочисленные ожоги и переломы. Поэтому на сегодняшний день это уже вторая погибшая. А как же другие жильцы и какова судьба самого дома? Там сейчас ведутся ремонтные работы – выбитые стены и окна заделывают. А некоторые уже вернулись в свои квартиры.

Возросло количество жертв после взрыва в доме в Запорожье
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Число жертв после взрыва газа в жилом доме в Запорожье увеличилось.

Стало известно, что в больнице скончалась женщина, получившая многочисленные ожоги и переломы.

Поэтому на сегодняшний день это уже вторая погибшая.

А как же другие жильцы и какова судьба самого дома?

Там сейчас ведутся ремонтные работы – выбитые стены и окна заделывают.

А некоторые уже вернулись в свои квартиры.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Возросло количество жертв после взрыва в доме в Запорожье / 01.02.2022 20:09
01.02.2022 20:09

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