Возросло количество жертв после взрыва в доме в Запорожье

Число жертв после взрыва газа в жилом доме в Запорожье увеличилось.

Стало известно, что в больнице скончалась женщина, получившая многочисленные ожоги и переломы.

Поэтому на сегодняшний день это уже вторая погибшая.

А как же другие жильцы и какова судьба самого дома?

Там сейчас ведутся ремонтные работы – выбитые стены и окна заделывают.

А некоторые уже вернулись в свои квартиры.