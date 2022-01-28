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Video: Масштабний нічний вибух у житловому будинку на Запоріжжі – подробиці з місця подій

Сьогодні в Запоріжжі стався вибух у багатоповерховому житловому будинку. Попередня причина – рвонув газ. Одна людина загинула – пенсіонерка. Ще дві жінки отримали поранення. Одна з постраждалих у край важкому стані.[read_more_news] Людей терміново евакуювали, бо і досі є загроза обвалу. Олена Каптюх з подробицями з місця подій.

Масштабний нічний вибух у житловому будинку на Запоріжжі – подробиці з місця подій
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Сьогодні в Запоріжжі стався вибух у багатоповерховому житловому будинку.

Попередня причина – рвонув газ.

Одна людина загинула – пенсіонерка.

Ще дві жінки отримали поранення.

Одна з постраждалих у край важкому стані. Також по темі: Вибух на АЗС у Кременчуці - у ємність з газом на шаленій швидкості влетіла машина

Людей терміново евакуювали, бо і досі є загроза обвалу.

Олена Каптюх з подробицями з місця подій.

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ICTV / Надзвичайні новини / Масштабний нічний вибух у житловому будинку на Запоріжжі – подробиці з місця подій / 28.01.2022 19:44
28.01.2022 19:44

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