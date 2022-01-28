Масштабний нічний вибух у житловому будинку на Запоріжжі – подробиці з місця подій

Сьогодні в Запоріжжі стався вибух у багатоповерховому житловому будинку.

Попередня причина – рвонув газ.

Одна людина загинула – пенсіонерка.

Ще дві жінки отримали поранення.

Одна з постраждалих у край важкому стані. Також по темі: Вибух на АЗС у Кременчуці - у ємність з газом на шаленій швидкості влетіла машина

Людей терміново евакуювали, бо і досі є загроза обвалу.

Олена Каптюх з подробицями з місця подій.