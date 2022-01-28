seach
ICTV - Разом краще

Video: Масштабный взрыв в жилом доме в Запорожье — подробности с места событий

Сегодня в Запорожье произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. Предварительная причина – рванул газ. Один человек погиб – пенсионерка. Еще две женщины получили ранения. Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии.[read_more_news] Людей срочно эвакуировали, потому что до сих пор есть угроза обвала. Елена Каптюх с подробностями с места событий.

Масштабный взрыв в жилом доме в Запорожье — подробности с места событий
0 Комментировать

Сегодня в Запорожье произошел взрыв в многоэтажном жилом доме.

Предварительная причина – рванул газ.

Один человек погиб – пенсионерка.

Еще две женщины получили ранения.

Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии. Также по теме: Взрыв на АЗС в Кременчуге – в емкость с газом на бешеной скорости влетела машина

Людей срочно эвакуировали, потому что до сих пор есть угроза обвала.

Елена Каптюх с подробностями с места событий.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Масштабный взрыв в жилом доме в Запорожье — подробности с места событий / 28.01.2022 19:44
28.01.2022 19:44

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь