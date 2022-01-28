Масштабный взрыв в жилом доме в Запорожье — подробности с места событий

Сегодня в Запорожье произошел взрыв в многоэтажном жилом доме.

Предварительная причина – рванул газ.

Один человек погиб – пенсионерка.

Еще две женщины получили ранения.

Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии. Также по теме: Взрыв на АЗС в Кременчуге – в емкость с газом на бешеной скорости влетела машина

Людей срочно эвакуировали, потому что до сих пор есть угроза обвала.

Елена Каптюх с подробностями с места событий.