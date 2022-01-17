Вибух на АЗС у Кременчуці – у ємність з газом на шаленій швидкості влетіла машина

Дотримуватися правил дорожнього руху чи згоріти живцем?

Здавалося б, очевидна ж відповідь.

Але любителів “проскочити на червоне” чомусь менше не стає.

У Кременчуці на Полтавщині вогняна трагедія!

Пізнього вечора водій Фольксвагена на шаленій швидкості мчав вулицями міста.

Не зупинився на світлофорі, не втримав кермо і влетів у заправку! Також по темі: Чоловіки згоріли живцем у гаражі - вибух у Вінниці

Протаранена місткість із пропаном миттєво загорілась.

А разом з нею і автомобіль із самим порушником.

Чи постраждали працівники заправки?

Невже водій так не хотів платити штраф, що втік від патрульних на той світ?

Це жахливо.