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Video: Вибух на АЗС у Кременчуці – у ємність з газом на шаленій швидкості влетіла машина

Дотримуватися правил дорожнього руху чи згоріти живцем? Здавалося б, очевидна ж відповідь. Але любителів "проскочити на червоне" чомусь менше не стає. У Кременчуці на Полтавщині вогняна трагедія! Пізнього вечора водій Фольксвагена на шаленій швидкості мчав вулицями міста. Не зупинився на світлофорі, не втримав кермо і влетів у заправку![read_more_news] Протаранена місткість із пропаном миттєво загорілась. А разом з нею і автомобіль із самим порушником. Чи постраждали працівники заправки? Невже водій так не хотів платити штраф, що втік від патрульних на той світ? Це жахливо.

Вибух на АЗС у Кременчуці – у ємність з газом на шаленій швидкості влетіла машина
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Дотримуватися правил дорожнього руху чи згоріти живцем?

Здавалося б, очевидна ж відповідь.

Але любителів “проскочити на червоне” чомусь менше не стає.

У Кременчуці на Полтавщині вогняна трагедія!

Пізнього вечора водій Фольксвагена на шаленій швидкості мчав вулицями міста.

Не зупинився на світлофорі, не втримав кермо і влетів у заправку! Також по темі: Чоловіки згоріли живцем у гаражі - вибух у Вінниці

Протаранена місткість із пропаном миттєво загорілась.

А разом з нею і автомобіль із самим порушником.

Чи постраждали працівники заправки?

Невже водій так не хотів платити штраф, що втік від патрульних на той світ?

Це жахливо.

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ICTV / Надзвичайні новини / Вибух на АЗС у Кременчуці – у ємність з газом на шаленій швидкості влетіла машина / 17.01.2022 19:52
17.01.2022 19:52

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