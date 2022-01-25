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Video: Зниклу з подружнього ліжка 27-річну жінку знайшли під кригою на Хмельниччині

Навіть уявити страшно, скільки гнітючих думок роїлося в голові чоловіка з Хмельниччини, відтоді як безслідно зникла його дружина. Засинали в ліжку разом, а прокинувся - її вже немає. Бідолаха колотився майже два місяці. Допоки рибалки на місцевій водоймі не пробили лунку. Звідти виплила жіноча рука.[read_more_news] А далі з-під криги виринула й сама зникла. Що сталося з молодою жінкою, яка, здавалося, понад усе на світі обожнювала свою родину? Які таємниці спливли разом із тілом на поверхню? Часом навіть найближчі люди закривають очі на те, що бачити не хочуть.

Зниклу з подружнього ліжка 27-річну жінку знайшли під кригою на Хмельниччині
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Навіть уявити страшно, скільки гнітючих думок роїлося в голові чоловіка з Хмельниччини, відтоді як безслідно зникла його дружина.

Засинали в ліжку разом, а прокинувся – її вже немає.

Бідолаха колотився майже два місяці.

Допоки рибалки на місцевій водоймі не пробили лунку.

Звідти виплила жіноча рука. Також по темі: Бандити вдерлись у хату до бізнесмена, скрутили його дружину та дочку! Господар дав гідну відсіч

А далі з-під криги виринула й сама зникла.

Що сталося з молодою жінкою, яка, здавалося, понад усе на світі обожнювала свою родину?

Які таємниці спливли разом із тілом на поверхню?

Часом навіть найближчі люди закривають очі на те, що бачити не хочуть.

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ICTV / Надзвичайні новини / Зниклу з подружнього ліжка 27-річну жінку знайшли під кригою на Хмельниччині / 25.01.2022 20:14
25.01.2022 20:14

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