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Video: Пропавшую с супружеской кровати 27-летнюю женщину нашли под льдом в Хмельницкой области

Даже представить страшно, сколько удручающих мыслей роилось в голове мужа из Хмельнитчины, с тех пор как бесследно исчезла его жена. Засыпали в постели вместе, а проснулся – ее уже нет. Бедняга колотился почти два месяца. Пока рыболовы на местном водоеме не пробили лунку. Оттуда выплыла женская рука.[read_more_news] А дальше из-под льда вынырнула и сама исчезла. Что случилось с молодой женщиной, которая, казалось, больше всего на свете обожала свою семью? Какие тайны всплыли вместе с телом на поверхность? Иногда даже самые близкие люди закрывают глаза на то, что видеть не хотят.

Пропавшую с супружеской кровати 27-летнюю женщину нашли под льдом в Хмельницкой области
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Даже представить страшно, сколько удручающих мыслей роилось в голове мужа из Хмельнитчины, с тех пор как бесследно исчезла его жена.

Засыпали в постели вместе, а проснулся – ее уже нет.

Бедняга колотился почти два месяца.

Пока рыболовы на местном водоеме не пробили лунку.

Оттуда выплыла женская рука. Также по теме: Бандиты ворвались в дом бизнесмена, скрутили его жену и дочь! Хозяин дал достойный отпор

А дальше из-под льда вынырнула и сама исчезла.

Что случилось с молодой женщиной, которая, казалось, больше всего на свете обожала свою семью?

Какие тайны всплыли вместе с телом на поверхность?

Иногда даже самые близкие люди закрывают глаза на то, что видеть не хотят.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Пропавшую с супружеской кровати 27-летнюю женщину нашли под льдом в Хмельницкой области / 25.01.2022 20:14
25.01.2022 20:14

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