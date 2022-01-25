Пропавшую с супружеской кровати 27-летнюю женщину нашли под льдом в Хмельницкой области

Даже представить страшно, сколько удручающих мыслей роилось в голове мужа из Хмельнитчины, с тех пор как бесследно исчезла его жена.

Засыпали в постели вместе, а проснулся – ее уже нет.

Бедняга колотился почти два месяца.

Пока рыболовы на местном водоеме не пробили лунку.

Оттуда выплыла женская рука. Также по теме: Бандиты ворвались в дом бизнесмена, скрутили его жену и дочь! Хозяин дал достойный отпор

А дальше из-под льда вынырнула и сама исчезла.

Что случилось с молодой женщиной, которая, казалось, больше всего на свете обожала свою семью?

Какие тайны всплыли вместе с телом на поверхность?

Иногда даже самые близкие люди закрывают глаза на то, что видеть не хотят.