Бандити вдерлись у хату до бізнесмена, скрутили його дружину та дочку! Господар дав гідну відсіч

Під Києвом – справжні бойові дії!

Перестрілка, гідна якогось вестерну!

Але все це – у реальному житті!

Кілька нахаб вирішили, що так просто залізуть у чужий будинок, обчистять його і неушкодженими виберуться та втечуть. Також по темі: Показова страта іноземця на порозі суду у Києві - дикий бандитизм та страшна реальність

Бандити вдерлись у хату до бізнесмена, скрутили його дружину і дочку і вимагали віддати коштовності та всі гроші.

Але господар виявився справжнім бійцем!

Він дав відсіч і просто приголомшив цим злочинців!

Почав стріляти з травматичного пістолета, нападники кинулися тікати і в паніці вистрибували з вікон!

Далі по сліду поранених бандитів навіть пустили собаку!

Подивіться тільки, чим усе врешті закінчилося!