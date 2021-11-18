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Video: Бандити вдерлись у хату до бізнесмена, скрутили його дружину та дочку! Господар дав гідну відсіч

Під Києвом - справжні бойові дії! Перестрілка, гідна якогось вестерну! Але все це - у реальному житті! Кілька нахаб вирішили, що так просто залізуть у чужий будинок, обчистять його і неушкодженими виберуться та втечуть. [read_more_news] Бандити вдерлись у хату до бізнесмена, скрутили його дружину і дочку і вимагали віддати коштовності та всі гроші. Але господар виявився справжнім бійцем! Він дав відсіч і просто приголомшив цим злочинців! Почав стріляти з травматичного пістолета, нападники кинулися тікати і в паніці вистрибували з вікон! Далі по сліду поранених бандитів навіть пустили собаку! Подивіться тільки, чим усе врешті закінчилося!

Бандити вдерлись у хату до бізнесмена, скрутили його дружину та дочку! Господар дав гідну відсіч
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Під Києвом – справжні бойові дії!

Перестрілка, гідна якогось вестерну!

Але все це – у реальному житті!

Кілька нахаб вирішили, що так просто залізуть у чужий будинок, обчистять його і неушкодженими виберуться та втечуть. Також по темі: Показова страта іноземця на порозі суду у Києві - дикий бандитизм та страшна реальність

Бандити вдерлись у хату до бізнесмена, скрутили його дружину і дочку і вимагали віддати коштовності та всі гроші.

Але господар виявився справжнім бійцем!

Він дав відсіч і просто приголомшив цим злочинців!

Почав стріляти з травматичного пістолета, нападники кинулися тікати і в паніці вистрибували з вікон!

Далі по сліду поранених бандитів навіть пустили собаку!

Подивіться тільки, чим усе врешті закінчилося!

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ICTV / Надзвичайні новини / Бандити вдерлись у хату до бізнесмена, скрутили його дружину та дочку! Господар дав гідну відсіч / 18.11.2021 20:10
18.11.2021 20:10

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