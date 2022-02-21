Зниклу 6 років тому маму донька знайшла закатаною у бетон на власному балконі

Тіло зниклої матері, замуроване на балконі.

Таке жахіття навіть не насниться у страшному сні.

У Києві донька взялася розгрібати на балконі речі і просто остовпіла, коли відкрила залитий бетоном старезний ящик.

Бідолашна аж здригнулася, бо одразу зрозуміла, там труп. Також по темі: Донька жила з мумією матері і цим насолоджувалась? Моторошна історія з Дніпра

І найстрашніше – найріднішої в світі людини – матері, яка загадково зникла ще шість років тому.

Що ж сталося з бідолашною?

Хто її вбив і так цинічно сховав кінці у бетон?

Драма, від якої кров стигне у жилах.