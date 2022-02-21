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Video: Зниклу 6 років тому маму донька знайшла закатаною у бетон на власному балконі

Тіло зниклої матері, замуроване на балконі. Таке жахіття навіть не насниться у страшному сні. У Києві донька взялася розгрібати на балконі речі і просто остовпіла, коли відкрила залитий бетоном старезний ящик. Бідолашна аж здригнулася, бо одразу зрозуміла, там труп.  [read_more_news] І найстрашніше - найріднішої в світі людини - матері, яка загадково зникла ще шість років тому. Що ж сталося з бідолашною? Хто її вбив і так цинічно сховав кінці у бетон? Драма, від якої кров стигне у жилах.

Зниклу 6 років тому маму донька знайшла закатаною у бетон на власному балконі
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Тіло зниклої матері, замуроване на балконі.

Таке жахіття навіть не насниться у страшному сні.

У Києві донька взялася розгрібати на балконі речі і просто остовпіла, коли відкрила залитий бетоном старезний ящик.

Бідолашна аж здригнулася, бо одразу зрозуміла, там труп.   Також по темі: Донька жила з мумією матері і цим насолоджувалась? Моторошна історія з Дніпра

І найстрашніше – найріднішої в світі людини – матері, яка загадково зникла ще шість років тому.

Що ж сталося з бідолашною?

Хто її вбив і так цинічно сховав кінці у бетон?

Драма, від якої кров стигне у жилах.

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ICTV / Надзвичайні новини / Зниклу 6 років тому маму донька знайшла закатаною у бетон на власному балконі / 21.02.2022 19:24
21.02.2022 19:24

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