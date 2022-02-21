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Video: Пропавшую 6 лет назад маму дочь нашла закатанной в бетон на собственном балконе

Тело пропавшей матери, замурованное на балконе. Такой ужас даже не приснится в страшном сне. В Киеве дочь взялась разгребать на балконе вещи и просто остолбенела, когда открыла залитый бетоном дряхлый ящик. Бедная дрогнула, потому что сразу поняла, что там труп. [read_more_news] И самое страшное – самого родного в мире человека – матери, загадочно исчезнувшей еще шесть лет назад. Что же случилось с бедной? Кто ее убил и так цинично спрятал концы в бетон? Драма, от которой кровь стынет в жилах.

Пропавшую 6 лет назад маму дочь нашла закатанной в бетон на собственном балконе
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Тело пропавшей матери, замурованное на балконе.

Такой ужас даже не приснится в страшном сне.

В Киеве дочь взялась разгребать на балконе вещи и просто остолбенела, когда открыла залитый бетоном дряхлый ящик.

Бедная дрогнула, потому что сразу поняла, что там труп. Также по теме: Дочь жила с мумией матери и этим наслаждалась? Жуткая история из Днепра

И самое страшное – самого родного в мире человека – матери, загадочно исчезнувшей еще шесть лет назад.

Что же случилось с бедной?

Кто ее убил и так цинично спрятал концы в бетон?

Драма, от которой кровь стынет в жилах.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Пропавшую 6 лет назад маму дочь нашла закатанной в бетон на собственном балконе / 21.02.2022 19:24
21.02.2022 19:24

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