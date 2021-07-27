Донька жила з мумією матері і цим насолоджувалась? Моторошна історія з Дніпра

Вона точно несповна розуму.

Навіть довідку має.

Тому сусіди й боялися наближатися до 64-річної Валентини.

А коли відчули неприємний запах із квартири, то спитати прямо ніяк не наважувалися. Також по темі: Справжня людська мумія за диваном у сусіда. Як воно - жити з трупом брата?

Хоча й здогадувалися – із зовсім літньою матір’ю Валі щось точно не гаразд.

Востаннє жінку бачили аж восени.

Мешканці викликали копів.

Але і їх ненормальна до помешкання не пустила.

Моторошна історія із Дніпропетровщини.

Від такого небезпечного сусідства, на жаль, ніхто не застрахований.