Video: Донька жила з мумією матері і цим насолоджувалась? Моторошна історія з Дніпра
Вона точно несповна розуму.
Навіть довідку має.
Тому сусіди й боялися наближатися до 64-річної Валентини.
А коли відчули неприємний запах із квартири, то спитати прямо ніяк не наважувалися.[read_more_news]
Хоча й здогадувалися - із зовсім літньою матір'ю Валі щось точно не гаразд.
Востаннє жінку бачили аж восени.
Мешканці викликали копів.
Але і їх ненормальна до помешкання не пустила.
Моторошна історія із Дніпропетровщини.
Від такого небезпечного сусідства, на жаль, ніхто не застрахований.
Донька жила з мумією матері і цим насолоджувалась? Моторошна історія з Дніпра