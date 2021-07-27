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Video: Донька жила з мумією матері і цим насолоджувалась? Моторошна історія з Дніпра

Вона точно несповна розуму. Навіть довідку має. Тому сусіди й боялися наближатися до 64-річної Валентини. А коли відчули неприємний запах із квартири, то спитати прямо ніяк не наважувалися.[read_more_news] Хоча й здогадувалися - із зовсім літньою матір'ю Валі щось точно не гаразд. Востаннє жінку бачили аж восени. Мешканці викликали копів. Але і їх ненормальна до помешкання не пустила. Моторошна історія із Дніпропетровщини. Від такого небезпечного сусідства, на жаль, ніхто не застрахований.

Донька жила з мумією матері і цим насолоджувалась? Моторошна історія з Дніпра
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Вона точно несповна розуму.

Навіть довідку має.

Тому сусіди й боялися наближатися до 64-річної Валентини.

А коли відчули неприємний запах із квартири, то спитати прямо ніяк не наважувалися. Також по темі: Справжня людська мумія за диваном у сусіда. Як воно - жити з трупом брата?

Хоча й здогадувалися – із зовсім літньою матір’ю Валі щось точно не гаразд.

Востаннє жінку бачили аж восени.

Мешканці викликали копів.

Але і їх ненормальна до помешкання не пустила.

Моторошна історія із Дніпропетровщини.

Від такого небезпечного сусідства, на жаль, ніхто не застрахований.

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ICTV / Надзвичайні новини / Донька жила з мумією матері і цим насолоджувалась? Моторошна історія з Дніпра / 27.07.2021 20:04
27.07.2021 20:04

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