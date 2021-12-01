Житомир здригається від будівельної війни депутата та найбільшого ТЦ міста

Будівельні війни у Житомирі.

Місцевий підприємець та за сумісництвом – депутат міської ради – блокує роботу одного з найбільших торговельних центрів Житомира.

Почалося все ще рік тому, коли бізнесмен без будь-яких документів почав будівництво свого ТЦ впритул до вже існуючого. Також по темі: Пригостив друзів невідомими цукерками - дітей терміново госпіталізували! Інцидент на Житомирщині

Лише втручання правоохоронців зупинило роботи.

Але помста не забарилася.

Великому торговому майданчику, де ще й розмішений один з найбільших в області пунктів вакцинації, просто перекрили каналізацію.

Подробиці – далі у репортажі.