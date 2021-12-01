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Video: Житомир здригається від будівельної війни депутата та найбільшого ТЦ міста

Будівельні війни у Житомирі. Місцевий підприємець та за сумісництвом - депутат міської ради - блокує роботу одного з найбільших торговельних центрів Житомира. Почалося все ще рік тому, коли бізнесмен без будь-яких документів почав будівництво свого ТЦ впритул до вже існуючого. [read_more_news] Лише втручання правоохоронців зупинило роботи. Але помста не забарилася. Великому торговому майданчику, де ще й розмішений один з найбільших в області пунктів вакцинації, просто перекрили каналізацію. Подробиці - далі у репортажі.

Житомир здригається від будівельної війни депутата та найбільшого ТЦ міста
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Будівельні війни у Житомирі.

Місцевий підприємець та за сумісництвом – депутат міської ради – блокує роботу одного з найбільших торговельних центрів Житомира.

Почалося все ще рік тому, коли бізнесмен без будь-яких документів почав будівництво свого ТЦ впритул до вже існуючого. Також по темі: Пригостив друзів невідомими цукерками - дітей терміново госпіталізували! Інцидент на Житомирщині

Лише втручання правоохоронців зупинило роботи.

Але помста не забарилася.

Великому торговому майданчику, де ще й розмішений один з найбільших в області пунктів вакцинації, просто перекрили каналізацію.

Подробиці – далі у репортажі.

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ICTV / Надзвичайні новини / Житомир здригається від будівельної війни депутата та найбільшого ТЦ міста / 01.12.2021 19:22
01.12.2021 19:22

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