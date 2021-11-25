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Video: Пригостив друзів невідомими цукерками – дітей терміново госпіталізували! Інцидент на Житомирщині

Дев'ятеро дітей потрапили до лікарні з хімічними опіками після того, як їх у школі невідомими цукерками пригостив один із шестикласників. Інцидент стався у селі Дівочках на Житомирщині. Дивну поведінку учнів на перерві помітили педагоги і дуже швидко з'ясували, що діти наїлися побутової хімії.[read_more_news] Навіщо годував друзів отрутою і чому вони відразу не відрізнили її від солодощів? Наша Тетяна Островщук побувала у сільській школі і про все дізналася.

Пригостив друзів невідомими цукерками – дітей терміново госпіталізували! Інцидент на Житомирщині
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Дев’ятеро дітей потрапили до лікарні з хімічними опіками після того, як їх у школі невідомими цукерками пригостив один із шестикласників.

Інцидент стався у селі Дівочках на Житомирщині.

Дивну поведінку учнів на перерві помітили педагоги і дуже швидко з’ясували, що діти наїлися побутової хімії. Також по темі: В Україні йде битва за врожай - в полях зафіксували співробітників СБУ

Навіщо годував друзів отрутою і чому вони відразу не відрізнили її від солодощів?

Наша Тетяна Островщук побувала у сільській школі і про все дізналася.

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ICTV / Надзвичайні новини / Пригостив друзів невідомими цукерками – дітей терміново госпіталізували! Інцидент на Житомирщині / 25.11.2021 20:08
25.11.2021 20:08

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