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Video: Угостил друзей неизвестными конфетами – детей срочно госпитализировали! Инцидент в Житомирской области

Девять детей попали в больницу с химическими ожогами после того, как их в школе неизвестными конфетами угостил один из шестиклассников. Инцидент произошел в селе Девочки на Житомирщине. Странное поведение учащихся на перемене заметили педагоги и очень быстро выяснили, что дети наелись бытовой химии.[read_more_news] Зачем кормил друзей ядом и почему они сразу не отличили его от сладостей? Наша Татьяна Островщук побывала в сельской школе и все узнала.

Угостил друзей неизвестными конфетами – детей срочно госпитализировали! Инцидент в Житомирской области
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Девять детей попали в больницу с химическими ожогами после того, как их в школе неизвестными конфетами угостил один из шестиклассников.

Инцидент произошел в селе Девочки на Житомирщине.

Странное поведение учащихся на перемене заметили педагоги и очень быстро выяснили, что дети наелись бытовой химии. Также по теме: В Украине идет битва за урожай - в полях зафиксировали сотрудников СБУ

Зачем кормил друзей ядом и почему они сразу не отличили его от сладостей?

Наша Татьяна Островщук побывала в сельской школе и все узнала.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Угостил друзей неизвестными конфетами – детей срочно госпитализировали! Инцидент в Житомирской области / 25.11.2021 20:08
25.11.2021 20:08

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