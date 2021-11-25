Угостил друзей неизвестными конфетами – детей срочно госпитализировали! Инцидент в Житомирской области

Девять детей попали в больницу с химическими ожогами после того, как их в школе неизвестными конфетами угостил один из шестиклассников.

Инцидент произошел в селе Девочки на Житомирщине.

Странное поведение учащихся на перемене заметили педагоги и очень быстро выяснили, что дети наелись бытовой химии. Также по теме: В Украине идет битва за урожай - в полях зафиксировали сотрудников СБУ

Зачем кормил друзей ядом и почему они сразу не отличили его от сладостей?

Наша Татьяна Островщук побывала в сельской школе и все узнала.