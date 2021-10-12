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Video: В Украине идет битва за урожай — в полях зафиксировали сотрудников СБУ

В Украине идет битва за урожай. В прямом смысле. И в поле выходит даже полиция! Они не косят, а останавливают комбайны и изымают загружены зерном машины. [read_more_news] И вместе с ними это делают загадочные молодые люди спортивного телосложения. Аграрии - возмущены и разочарованы: сколько еще это может продолжаться ?! На Ровенщине в полях зафиксировали сотрудников СБУ. Мы поехали, чтобы выяснить, что они там расследуют и зачем для государственной безопасности изымать у предпринимателей две машины сои?

В Украине идет битва за урожай — в полях зафиксировали сотрудников СБУ
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В Украине идет битва за урожай.

В прямом смысле.

И в поле выходит даже полиция!

Они не косят, а останавливают комбайны и изымают загружены зерном машины. Также по теме: Аграрии устроили кровавые разборки посреди поля

И вместе с ними это делают загадочные молодые люди спортивного телосложения.

Аграрии — возмущены и разочарованы: сколько еще это может продолжаться ?!

На Ровенщине в полях зафиксировали сотрудников СБУ.

Мы поехали, чтобы выяснить, что они там расследуют и зачем для государственной безопасности изымать у предпринимателей две машины сои?

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ICTV / Чрезвычайные новости / В Украине идет битва за урожай — в полях зафиксировали сотрудников СБУ / 12.10.2021 20:21
12.10.2021 20:21

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