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Video: В Україні йде битва за врожай – в полях зафіксували співробітників СБУ

В Україні йде битва за врожай. У прямому сенсі. І в поле виходить навіть поліція! Вони не косять і не скирдують, а зупиняють комбайни та вилучають завантажені зерном машини. [read_more_news] І разом із ними це роблять загадкові молодики спортивної статури. Аграрії – обурені та зневірені: скільки ще це може тривати?! На Рівненщині в полях зафіксували співробітників СБУ. Ми поїхали, аби з’ясувати: що вони там розслідують і навіщо для державної безпеки вилучати в підприємців дві машини сої?

В Україні йде битва за врожай – в полях зафіксували співробітників СБУ
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В Україні йде битва за врожай.

У прямому сенсі.

І в поле виходить навіть поліція!

Вони не косять і не скирдують, а зупиняють комбайни та вилучають завантажені зерном машини. Також по темі: Аграрії влаштували стрілянину з автомата посеред поля

І разом із ними це роблять загадкові молодики спортивної статури.

Аграрії – обурені та зневірені: скільки ще це може тривати?!

На Рівненщині в полях зафіксували співробітників СБУ.

Ми поїхали, аби з’ясувати: що вони там розслідують і навіщо для державної безпеки вилучати в підприємців дві машини сої?

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ICTV / Надзвичайні новини / В Україні йде битва за врожай – в полях зафіксували співробітників СБУ / 12.10.2021 20:21
12.10.2021 20:21

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