В Україні йде битва за врожай – в полях зафіксували співробітників СБУ

В Україні йде битва за врожай.

У прямому сенсі.

І в поле виходить навіть поліція!

Вони не косять і не скирдують, а зупиняють комбайни та вилучають завантажені зерном машини. Також по темі: Аграрії влаштували стрілянину з автомата посеред поля

І разом із ними це роблять загадкові молодики спортивної статури.

Аграрії – обурені та зневірені: скільки ще це може тривати?!

На Рівненщині в полях зафіксували співробітників СБУ.

Ми поїхали, аби з’ясувати: що вони там розслідують і навіщо для державної безпеки вилучати в підприємців дві машини сої?