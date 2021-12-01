Житомир вздрагивает от строительной войны депутата и крупнейшего ТЦ города

Строительные войны в Житомире.

Местный предприниматель и по совместительству – депутат городского совета – блокирует работу одного из крупнейших торговых центров Житомира.

Началось все еще год назад, когда бизнесмен без каких-либо документов начал строительство своего ТЦ вплотную к уже существующему. Также по теме: Угостил друзей неизвестными конфетами – детей срочно госпитализировали! Инцидент в Житомирской области

Только вмешательство стражей порядка остановило работы.

Но месть не заставила себя ждать.

Большой торговой площадке, где еще и размещён один из самых больших в области пунктов вакцинации, просто перекрыли канализацию.

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