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Video: Житомир вздрагивает от строительной войны депутата и крупнейшего ТЦ города

Строительные войны в Житомире. Местный предприниматель и по совместительству – депутат городского совета – блокирует работу одного из крупнейших торговых центров Житомира. Началось все еще год назад, когда бизнесмен без каких-либо документов начал строительство своего ТЦ вплотную к уже существующему. [read_more_news] Только вмешательство стражей порядка остановило работы. Но месть не заставила себя ждать. Большой торговой площадке, где еще и размещён один из самых больших в области пунктов вакцинации, просто перекрыли канализацию. Подробности - дальше в репортаже.

Житомир вздрагивает от строительной войны депутата и крупнейшего ТЦ города
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Строительные войны в Житомире.

Местный предприниматель и по совместительству – депутат городского совета – блокирует работу одного из крупнейших торговых центров Житомира.

Началось все еще год назад, когда бизнесмен без каких-либо документов начал строительство своего ТЦ вплотную к уже существующему. Также по теме: Угостил друзей неизвестными конфетами – детей срочно госпитализировали! Инцидент в Житомирской области

Только вмешательство стражей порядка остановило работы.

Но месть не заставила себя ждать.

Большой торговой площадке, где еще и размещён один из самых больших в области пунктов вакцинации, просто перекрыли канализацию.

Подробности — дальше в репортаже.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Житомир вздрагивает от строительной войны депутата и крупнейшего ТЦ города / 01.12.2021 19:22
01.12.2021 19:22

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