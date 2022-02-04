Жителі Миколаєва сплачують рахунки за відсутній газ – що за схема?

Давайте вже після свят.

І коли те “після свят”?

Мешканці багатоповерхівки в Миколаєві вже місяць живуть без газу в них, бачте, своя війна.

На Різдво аварійна бригада закрутила вентиль, бо щось там не так.

І пообіцяли повернутися тоді, коли ніхто не знає.

А тепер взагалі повністю скинули з себе відповідальність. Також по темі: Жителі Умані залишились без газу - чому на Черкащині людей не квапляться витягати із біди

Мовляв, звертайтеся до керуючої компанії.

Там, в тій компанії, теж роблять круглі очі і всім виглядом демонструють – то не їхня проблема.

Тим часом жильці продовжують сплачувати рахунки за блакитне паливо, якого немає.

Скидається на те, що людей просто змушують взяти відповідальність за трубу на себе.

Це що за схема?

Ну, скільки ж можна знущатися?