Жители Николаева платят счета за отсутствующий газ – что за схема?

Давайте после праздников.

И когда это «после праздников»?

Жители многоэтажки в Николаеве уже месяц живут без газа у них, видите ли, своя война.

На Рождество аварийная бригада закрутила вентиль, потому что там не так.

И пообещали вернуться, когда никто не знает.

А теперь вообще полностью сбросили с себя ответственность. Также по теме: Жители Умани остались без газа - почему в Черкасской области людей не спешат вытаскивать из беды

Мол, обращайтесь в управляющую компанию.

Там, в той компании, тоже делают круглые глаза и всем видом демонстрируют – это не их проблема.

Между тем, жильцы продолжают платить счета за голубое топливо, которого нет.

Похоже, что людей просто заставляют взять ответственность за трубу на себя.

Что это за схема?

Ну, сколько же можно издеваться?