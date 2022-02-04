seach
ICTV - Разом краще

Video: Жители Николаева платят счета за отсутствующий газ – что за схема?

Давайте после праздников. И когда это "после праздников"? Жители многоэтажки в Николаеве уже месяц живут без газа у них, видите ли, своя война. На Рождество аварийная бригада закрутила вентиль, потому что там не так. И пообещали вернуться, когда никто не знает. А теперь вообще полностью сбросили с себя ответственность. [read_more_news] Мол, обращайтесь в управляющую компанию. Там, в той компании, тоже делают круглые глаза и всем видом демонстрируют – это не их проблема. Между тем, жильцы продолжают платить счета за голубое топливо, которого нет. Похоже, что людей просто заставляют взять ответственность за трубу на себя. Что это за схема? Ну, сколько же можно издеваться?

Жители Николаева платят счета за отсутствующий газ – что за схема?
0 Комментировать

Давайте после праздников.

И когда это «после праздников»?

Жители многоэтажки в Николаеве уже месяц живут без газа у них, видите ли, своя война.

На Рождество аварийная бригада закрутила вентиль, потому что там не так.

И пообещали вернуться, когда никто не знает.

А теперь вообще полностью сбросили с себя ответственность. Также по теме: Жители Умани остались без газа - почему в Черкасской области людей не спешат вытаскивать из беды

Мол, обращайтесь в управляющую компанию.

Там, в той компании, тоже делают круглые глаза и всем видом демонстрируют – это не их проблема.

Между тем, жильцы продолжают платить счета за голубое топливо, которого нет.

Похоже, что людей просто заставляют взять ответственность за трубу на себя.

Что это за схема?

Ну, сколько же можно издеваться?

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Жители Николаева платят счета за отсутствующий газ – что за схема? / 04.02.2022 19:52
04.02.2022 19:52

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь