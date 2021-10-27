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Video: Жители Умани остались без газа — почему в Черкасской области людей не спешат вытаскивать из беды

В Черкасской области людей не спешат вытаскивать из беды, они буквально выживают. Пожар в одной из уманских квартир оставил без газа целый дом. Занялась проводка кондиционера, огонь повредил газовую трубу и аварийщикам пришлось немедленно перекрыть газ всему дому. И вот почти два месяца жители девятиэтажки даже есть не могут приготовить. А те, у кого индивидуальное отопление, рискуют просто замерзнуть. При использовании электроприборов людям приходят заоблачные счета. А что все-таки коммунальные службы? Как всегда – не могут найти крайнего. Видите ли, в городе нет службы, которая отвечает за обслуживание газовых сетей этого дома. Так что газовики предлагают людям всю ответственность, и расходы брать на себя. За что тогда мы платим коммунальные услуги?

Жители Умани остались без газа — почему в Черкасской области людей не спешат вытаскивать из беды
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В Черкасской области людей не спешат вытаскивать из беды, они буквально выживают.

Пожар в одной из уманских квартир оставил без газа целый дом.

Занялась проводка кондиционера, огонь повредил газовую трубу и аварийщикам пришлось немедленно перекрыть газ всему дому.

И вот почти два месяца жители девятиэтажки даже есть не могут приготовить.

А те, у кого индивидуальное отопление, рискуют просто замерзнуть.

При использовании электроприборов людям приходят заоблачные счета.

А что все-таки коммунальные службы?

Как всегда – не могут найти крайнего.

Видите ли, в городе нет службы, которая отвечает за обслуживание газовых сетей этого дома.

Так что газовики предлагают людям всю ответственность, и расходы брать на себя.

За что тогда мы платим коммунальные услуги?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Жители Умани остались без газа — почему в Черкасской области людей не спешат вытаскивать из беды / 27.10.2021 20:21
27.10.2021 20:21

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