Жители Умани остались без газа — почему в Черкасской области людей не спешат вытаскивать из беды

В Черкасской области людей не спешат вытаскивать из беды, они буквально выживают.

Пожар в одной из уманских квартир оставил без газа целый дом.

Занялась проводка кондиционера, огонь повредил газовую трубу и аварийщикам пришлось немедленно перекрыть газ всему дому.

И вот почти два месяца жители девятиэтажки даже есть не могут приготовить.

А те, у кого индивидуальное отопление, рискуют просто замерзнуть.

При использовании электроприборов людям приходят заоблачные счета.

А что все-таки коммунальные службы?

Как всегда – не могут найти крайнего.

Видите ли, в городе нет службы, которая отвечает за обслуживание газовых сетей этого дома.

Так что газовики предлагают людям всю ответственность, и расходы брать на себя.

За что тогда мы платим коммунальные услуги?