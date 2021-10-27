Жителі Умані залишились без газу – чому на Черкащині людей не квапляться витягати із біди

На Черкащині людей не квапляться витягати із біди, вони буквально виживають.

Пожежа в одній із Уманських квартир лишила без газу цілий будинок.

Закоротила проводка кондиціонера, вогонь пошкодив газову трубу і аварійникам довелося негайно перекрити газ усьому будинку.

І ось майже два місяці мешканці дев’ятиповерхівки навіть їсти приготувати не можуть. Також по темі: Умань може залишитись без газу? Подробиці комунальної війни на Черкащині

А ті, в кого індивідуальне опалення, ризикують просто замерзнути.

За використання електроприладів людям приходять захмарні рахунки.

А що ж комунальні служби?

Як завжди – не можуть знайти крайнього.

Бо ж, бачте, у місті немає служби, яка відповідає за обслуговування газових мереж цього будинку.

Тож газовики пропонують людям усю відповідальність і витрати брати на себе.

За що ж тоді ми платимо комунальні послуги?