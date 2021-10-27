Жителі Умані залишились без газу – чому на Черкащині людей не квапляться витягати із біди

В Умані копи пів ночі ганялися за зухвалим викрадачем автомобілів
П’яна майбутня поліцейська за кермом пішла на таран з таксистом – карколомна ДТП в Умані
Коханці-клофелінщики рвуться на волю – подробиці отруєння родини в Умані
В Умані на рейс не виїхали маршрутки – жителі пройшли десятки кілометрів пішки
Автомобіль зім’яло, немов бляшанку — смертельна ДТП поблизу Умані
Директор популярного дендропарку Софіївка в Умані потрапив у ДТП
Напередодні йудейського нового року в Умані загорілось єврейське кладовище
Пожежа на Черкащині – згорів відомий ресторан