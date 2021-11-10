Жорстоке вбивство рибалки у Дніпрі – син знайшов батька мертвим у багажнику

Покинута машина на березі річки, а всередині – закривавлене тіло із пробитим черепом.

Жахлива розправа над 57-річним чоловіком у Дніпрі.

На світанку на власному авто він поїхав порибалити до місцевої човнової станції.

А вже пообіді – перестав виходити на зв’язок. Також по темі: Вбивство 26-річної Яни Криворучко в Харкові сколихнуло всю країну - 16-річний вбивця почув свій вирок

Телефон мовчав, дружина запанікувала, а син вирушив на пошуки.

Зрештою, таки знайшов тата – мертвим, у багажнику його ж авто!

Експерти з’ясували – жертву нещадно забили молотком.

Лише вдумайтесь, двадцять п’ять ударів нанесли просто у голову.

Кому ж міг завадити звичайний рибак?

Хто ці садисти і за що забили людину?

У тих нелюдів був настільки дикий мотив, що заціпеніти можна.