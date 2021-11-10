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Video: Жорстоке вбивство рибалки у Дніпрі – син знайшов батька мертвим у багажнику

Покинута машина на березі річки, а всередині - закривавлене тіло із пробитим черепом. Жахлива розправа над 57-річним чоловіком у Дніпрі. На світанку на власному авто він поїхав порибалити до місцевої човнової станції. А вже пообіді - перестав виходити на зв'язок. [read_more_news]  Телефон мовчав, дружина запанікувала, а син вирушив на пошуки. Зрештою, таки знайшов тата - мертвим, у багажнику його ж авто! Експерти з’ясували - жертву нещадно забили молотком. Лише вдумайтесь, двадцять п’ять ударів нанесли просто у голову. Кому ж міг завадити звичайний рибак? Хто ці садисти і за що забили людину? У тих нелюдів був настільки дикий мотив, що заціпеніти можна.

Жорстоке вбивство рибалки у Дніпрі – син знайшов батька мертвим у багажнику
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Покинута машина на березі річки, а всередині – закривавлене тіло із пробитим черепом.

Жахлива розправа над 57-річним чоловіком у Дніпрі.

На світанку на власному авто він поїхав порибалити до місцевої човнової станції.

А вже пообіді – перестав виходити на зв’язок. Також по темі: Вбивство 26-річної Яни Криворучко в Харкові сколихнуло всю країну - 16-річний вбивця почув свій вирок  

Телефон мовчав, дружина запанікувала, а син вирушив на пошуки.

Зрештою, таки знайшов тата – мертвим, у багажнику його ж авто!

Експерти з’ясували – жертву нещадно забили молотком.

Лише вдумайтесь, двадцять п’ять ударів нанесли просто у голову.

Кому ж міг завадити звичайний рибак?

Хто ці садисти і за що забили людину?

У тих нелюдів був настільки дикий мотив, що заціпеніти можна.

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ICTV / Надзвичайні новини / Жорстоке вбивство рибалки у Дніпрі – син знайшов батька мертвим у багажнику / 10.11.2021 19:42
10.11.2021 19:42

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