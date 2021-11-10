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Video: Жестокое убийство рыбака в Днепре — сын нашел отца мертвым в багажнике

Оставлена ​​машина на берегу реки, а внутри – окровавленное тело с пробитым черепом. Ужасная расправа над 57-летним мужчиной в Днепре. На рассвете на собственном автомобиле он поехал порыбачить к местной лодочной станции. А уже после обеда - перестал выходить на связь. [read_more_news] Телефон молчал, жена запаниковала, а сын отправился на поиски. В конце концов таки нашел папу – мертвым, в багажнике его же авто! Эксперты выяснили – жертву беспощадно забили молотком. Только вдумайтесь, двадцать пять ударов нанесли прямо в голову. Кому же мог помешать обычный рыбак? Кто эти садисты и за что убили человека? У тех извергов был настолько дикий мотив, что оцепенеть можно.

Жестокое убийство рыбака в Днепре — сын нашел отца мертвым в багажнике
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Оставлена ​​машина на берегу реки, а внутри – окровавленное тело с пробитым черепом.

Ужасная расправа над 57-летним мужчиной в Днепре.

На рассвете на собственном автомобиле он поехал порыбачить к местной лодочной станции.

А уже после обеда — перестал выходить на связь. Также по теме: Убийство 26-летней Яны Криворучко в Харькове всколыхнуло всю страну - 16-летний убийца услышал свой приговор

Телефон молчал, жена запаниковала, а сын отправился на поиски.

В конце концов таки нашел папу – мертвым, в багажнике его же авто!

Эксперты выяснили – жертву беспощадно забили молотком.

Только вдумайтесь, двадцать пять ударов нанесли прямо в голову.

Кому же мог помешать обычный рыбак?

Кто эти садисты и за что убили человека?

У тех извергов был настолько дикий мотив, что оцепенеть можно.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Жестокое убийство рыбака в Днепре — сын нашел отца мертвым в багажнике / 10.11.2021 19:42
10.11.2021 19:42

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