Жестокое убийство рыбака в Днепре — сын нашел отца мертвым в багажнике

Оставлена ​​машина на берегу реки, а внутри – окровавленное тело с пробитым черепом.

Ужасная расправа над 57-летним мужчиной в Днепре.

На рассвете на собственном автомобиле он поехал порыбачить к местной лодочной станции.

А уже после обеда — перестал выходить на связь. Также по теме: Убийство 26-летней Яны Криворучко в Харькове всколыхнуло всю страну - 16-летний убийца услышал свой приговор

Телефон молчал, жена запаниковала, а сын отправился на поиски.

В конце концов таки нашел папу – мертвым, в багажнике его же авто!

Эксперты выяснили – жертву беспощадно забили молотком.

Только вдумайтесь, двадцать пять ударов нанесли прямо в голову.

Кому же мог помешать обычный рыбак?

Кто эти садисты и за что убили человека?

У тех извергов был настолько дикий мотив, что оцепенеть можно.