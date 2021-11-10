Жестокое убийство рыбака в Днепре — сын нашел отца мертвым в багажнике

Громкое задержание киллеров в Днепре за убийство 31-летнего помощника депутата
Как прощались с жертвами загадочного теракта в Днепре
Дарья Гречищева и Алексей Кавлак погибли от взрыва в Днепре — все подробности
Цветет и стонет Днепр широкий! Почему главная река Украины зеленеет на глазах
Мать, оставив предсмертную записку, уколола себе и малышу смертельную инъекцию
Стал убийцей в собственный день рождения — дикая расправа в Днепре
Как после неудачной ночи с двумя жрицами любви дальнобойщик слетел с катушек и пустил себе пулю в шею
В Днепре на мужчину упало огромное дерево перед глазами маленьких внуков