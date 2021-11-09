Вбивство 26-річної Яни Криворучко в Харкові сколихнуло всю країну – 16-річний вбивця почув свій вирок

Гамселив по обличчю бабусиною качалкою для тіста, а потім дорізав ножем.

Шокуюче вбивство 26-річної Яни Криворучко в Харкові сколихнуло всю країну.

Бо ж так жорстоко із дівчиною розправився 16-річний хлопець.

Тіло бідолашної підліток закопав у приватному секторі – в якихось ста метрах від хати, де мешкав з батьками. Також по темі: 16-річна красуня та гордість школи зарізала рідну матір з особливою жорстокістю

А потім, лиш уявіть, водив на місце поховання однолітків і відверто хизувався тим, що накоїв.

Бо ж поліція чомусь не поспішала розслідувати зникнення дівчини.

Негідник міг би уникнути покарання, якби не мати нещасної, яка фактично з ніг на голову перевернула усе місто і домоглася, аби малолітнього душогуба затримали.

Крім того, на лаві підсудних опинилися ще й двоє оперуповноважених поліції, які намагалися цей страшний злочин приховати, принаймні відвести підозри від малолітнього вбивці.

Майже два роки поспіль, жінка із залізними нервами ходила на судові засідання, як на роботу.

І ось нарешті – суд готовий оголосити вирок вбивці її дитини.

Чи визнав нелюд свою провину?

Як поводився у суді?

Ні краплі совісті навіть у його батьків.