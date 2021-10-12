Video: 16-річна красуня та гордість школи зарізала рідну матір з особливою жорстокістю
Щоб юна спортсменка, відмінниця пошматувала ножем людину, та ще й рідну матір - таке можна осягнути?
На Вінниччині 16-річну дівчину підозрюють в жорстокому вбивстві власної матері.
Жінка загадково зникла, її кинулись шукати і натрапили на тіло у закинутому колодязі просто біля будинку, де вона жила з чоловіком і трьома дітьми. [read_more_news]
Хто ж міг тоді навіть уявити, що знівечити тіло нещасної 30 ударами ножем могла її ж старша дочка.
Лише невдовзі негідниця зізналась - це вона вбила маму, а тіло викинула.
Але ж за що місцева красуня і відмінниця так по-звірячому розправилась з найріднішою людиною?
Коли почуєте справжній мотив - здригнетеся.
На голову не налазить, як дівчата можуть бути настільки лукаві і жорстокі.
16-річна красуня та гордість школи зарізала рідну матір з особливою жорстокістю