16-річна красуня та гордість школи зарізала рідну матір з особливою жорстокістю

Щоб юна спортсменка, відмінниця пошматувала ножем людину, та ще й рідну матір – таке можна осягнути?

На Вінниччині 16-річну дівчину підозрюють в жорстокому вбивстві власної матері.

Жінка загадково зникла, її кинулись шукати і натрапили на тіло у закинутому колодязі просто біля будинку, де вона жила з чоловіком і трьома дітьми. Також по темі: Вбивство собаки на замовлення - багатодітна матір схиляла хлопчиків до безчинств?

Хто ж міг тоді навіть уявити, що знівечити тіло нещасної 30 ударами ножем могла її ж старша дочка.

Лише невдовзі негідниця зізналась – це вона вбила маму, а тіло викинула.

Але ж за що місцева красуня і відмінниця так по-звірячому розправилась з найріднішою людиною?

Коли почуєте справжній мотив – здригнетеся.

На голову не налазить, як дівчата можуть бути настільки лукаві і жорстокі.