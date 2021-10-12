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Video: 16-річна красуня та гордість школи зарізала рідну матір з особливою жорстокістю

Щоб юна спортсменка, відмінниця пошматувала ножем людину, та ще й рідну матір - таке можна осягнути? На Вінниччині 16-річну дівчину підозрюють в жорстокому вбивстві власної матері. Жінка загадково зникла, її кинулись шукати і натрапили на тіло у закинутому колодязі просто біля будинку, де вона жила з чоловіком і трьома дітьми. [read_more_news] Хто ж міг тоді навіть уявити, що знівечити тіло нещасної 30 ударами ножем могла її ж старша дочка. Лише невдовзі негідниця зізналась - це вона вбила маму, а тіло викинула. Але ж за що місцева красуня і відмінниця так по-звірячому розправилась з найріднішою людиною? Коли почуєте справжній мотив - здригнетеся. На голову не налазить, як дівчата можуть бути настільки лукаві і жорстокі.

16-річна красуня та гордість школи зарізала рідну матір з особливою жорстокістю
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Щоб юна спортсменка, відмінниця пошматувала ножем людину, та ще й рідну матір – таке можна осягнути?

На Вінниччині 16-річну дівчину підозрюють в жорстокому вбивстві власної матері.

Жінка загадково зникла, її кинулись шукати і натрапили на тіло у закинутому колодязі просто біля будинку, де вона жила з чоловіком і трьома дітьми. Також по темі: Вбивство собаки на замовлення - багатодітна матір схиляла хлопчиків до безчинств?

Хто ж міг тоді навіть уявити, що знівечити тіло нещасної 30 ударами ножем могла її ж старша дочка.

Лише невдовзі негідниця зізналась – це вона вбила маму, а тіло викинула.

Але ж за що місцева красуня і відмінниця так по-звірячому розправилась з найріднішою людиною?

Коли почуєте справжній мотив – здригнетеся.

На голову не налазить, як дівчата можуть бути настільки лукаві і жорстокі.

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ICTV / Надзвичайні новини / 16-річна красуня та гордість школи зарізала рідну матір з особливою жорстокістю / 12.10.2021 19:44
12.10.2021 19:44

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