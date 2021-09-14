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Video: Вбивство собаки на замовлення – багатодітна матір схиляла хлопчиків до безчинств?

Людська жорстокість, від якої кров стигне в жилах. Те, що сталося на Харківщині, просто не вкладається у голові. У невеличкому селі П’ятницькому багатодітна мати вирішили прибрати з двору хворого пса. Смерть нещасної тварини була довгою та мученицькою. [read_more_news] Бо ж, тільки уявіть, ця жіночка організувала для домашнього улюбленця справжнє замовне вбивство. Виконавцям на двох пообіцяла сто гривень. Передсмертні скавчання собаки поставили на вуха усе село, обурені мешканці одразу викликали правоохоронців. Ви будете приголомшені, коли дізнаєтеся, хто погодився на цю криваву страту. Як тепер виправдовується жорстока жінка? І чи буде за це криваве вбивство справедливе покарання?

Вбивство собаки на замовлення – багатодітна матір схиляла хлопчиків до безчинств?
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Людська жорстокість, від якої кров стигне в жилах.

Те, що сталося на Харківщині, просто не вкладається у голові.

У невеличкому селі П’ятницькому багатодітна мати вирішили прибрати з двору хворого пса.

Смерть нещасної тварини була довгою та мученицькою. Також по темі: Концтабір для тварин у квартирі! Жінка заробляла гроші, катуючи собак і котів

Бо ж, тільки уявіть, ця жіночка організувала для домашнього улюбленця справжнє замовне вбивство.

Виконавцям на двох пообіцяла сто гривень.

Передсмертні скавчання собаки поставили на вуха усе село, обурені мешканці одразу викликали правоохоронців.

Ви будете приголомшені, коли дізнаєтеся, хто погодився на цю криваву страту.

Як тепер виправдовується жорстока жінка?

І чи буде за це криваве вбивство справедливе покарання?

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ICTV / Надзвичайні новини / Вбивство собаки на замовлення – багатодітна матір схиляла хлопчиків до безчинств? / 14.09.2021 20:19
14.09.2021 20:19

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