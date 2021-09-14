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Video: Заказное убийство собаки — многодетная мать склонила мальчиков к живодерству?

Человеческая жестокость, от которой кровь стынет в жилах. То, что произошло на Харьковщине, просто не укладывается в голове. В небольшом селе Пятницком многодетная мать решили убрать со двора больного пса. Смерть несчастного животного была долгой и мучительной. [read_more_news] Ведь, только представьте, эта женщина организовала для домашнего любимца настоящее заказное убийство. Исполнителям на двух пообещала сто гривен. Предсмертные визг собаки поставили на уши всю деревню, возмущенные жители сразу вызвали полицию. Вы будете потрясены, когда узнаете, кто согласился на эту кровавую казнь. Как теперь оправдывается жестокая женщина? И будет ли за это кровавое убийство справедливое наказание?

Заказное убийство собаки — многодетная мать склонила мальчиков к живодерству?
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Человеческая жестокость, от которой кровь стынет в жилах.

То, что произошло на Харьковщине, просто не укладывается в голове.

В небольшом селе Пятницком многодетная мать решили убрать со двора больного пса.

Смерть несчастного животного была долгой и мучительной. Также по теме: Концлагерь для животных в квартире! Женщина зарабатывала деньги, пытая собак и кошек

Ведь, только представьте, эта женщина организовала для домашнего любимца настоящее заказное убийство.

Исполнителям на двух пообещала сто гривен.

Предсмертные визг собаки поставили на уши всю деревню, возмущенные жители сразу вызвали полицию.

Вы будете потрясены, когда узнаете, кто согласился на эту кровавую казнь.

Как теперь оправдывается жестокая женщина?

И будет ли за это кровавое убийство справедливое наказание?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Заказное убийство собаки — многодетная мать склонила мальчиков к живодерству? / 14.09.2021 20:19
14.09.2021 20:19

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