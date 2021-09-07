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Video: Концлагерь для животных в квартире! Женщина зарабатывала деньги, пытая собак и кошек

Жестокость и цинизм просто зашкаливает. Представьте себе, в Василькове, под Киевом, женщина держала в своей двухкомнатной квартире более 70 животных. Голодные, худые и больные кошки и собаки были заперты в клетках. Некоторые из них годами не видели солнечного света и даже нос не потыкали во двор. Все в той застенке было завалено хламом, а на полу целые горы отходов.[read_more_news] Хлам уже стекал соседям снизу на головы. И такой ужас люди терпели долгих 10 лет. Потому что всем было все равно что от рук одной женщины страдают не только люди, но и десятки ни в чем неповинных зверей. А эта мерзавка оказывается еще и зарабатывала на том, что пытала животных. От увиденного сожмется сердце даже в самые черствые.

Концлагерь для животных в квартире! Женщина зарабатывала деньги, пытая собак и кошек
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Жестокость и цинизм просто зашкаливает.

Представьте себе, в Василькове, под Киевом, женщина держала в своей двухкомнатной квартире более 70 животных.

Голодные, худые и больные кошки и собаки были заперты в клетках.

Некоторые из них годами не видели солнечного света и даже нос не потыкали во двор.

Все в той застенке было завалено хламом, а на полу целые горы отходов. Также по теме: На Київщині судять 21-річну живодерку

Хлам уже стекал соседям снизу на головы.

И такой ужас люди терпели долгих 10 лет.

Потому что всем было все равно что от рук одной женщины страдают не только люди, но и десятки ни в чем неповинных зверей.

А эта мерзавка оказывается еще и зарабатывала на том, что пытала животных.

От увиденного сожмется сердце даже в самые черствые.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Концлагерь для животных в квартире! Женщина зарабатывала деньги, пытая собак и кошек / 07.09.2021 20:15
07.09.2021 20:15

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