Концлагерь для животных в квартире! Женщина зарабатывала деньги, пытая собак и кошек

Ферма смертників. Навіщо мешканка Львівщини скуповує приречених до страти
У полоні пухнастиків! Де у Києві проходять курси кототерапії
У Києві живодери закатували і викинули у коробці котенят
На Полтавщині живодер, якого посадили на 6 років за знущання над котиком, подав на апеляцію та просив вибачення
Жінка із Черкащини підозрює місцевого депутата, в жорстокому вбивстві її кота Чорниша
У Львові місцева зоозахисниця — погорілиця врятувала з вогню 11 котів
У Києві пенсіонерка на очах у людей намагалася загризти беззахисне кошеня
Коти захопили у полон багатоповерхівку в Запоріжжі